У Києві частково зупинився електротранспорт на тлі відключень світла

Про ситуацію із рухом громадського транспорту розповіли в "Київпастранс".

Adv

популярні відео

Який транспорт у Києві не працює?

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, проспекті Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, станції метро "Шулявська"– йдеться у повідомленні.

Також у столиці тимчасово призупинили рух фунікулера. "Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", – закликали в компанії.

Там пообіцяли, що додатково повідомлять про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, вранці у Києві та області запровадили екстрені відключення світла. У цей період графіки не діють.

Раніше у ДТЕК пояснювали, що росіяни завдали болісних ударів по енергетиці столиці. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.