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У Києві частково зупинився електротранспорт на тлі відключень світла

Анастасія Колеснікова
У Києві частково не працює електротранспорт

У Києві частково не працює електротранспорт / КМДА

У Києві не працює деякий електротранспорт. Раніше у столиці запровадили екстрені відключення світла.

Про ситуацію із рухом громадського транспорту розповіли в "Київпастранс".

 
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Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, проспекті Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, станції метро "Шулявська"– йдеться у повідомленні.

Також у столиці тимчасово призупинили рух фунікулера. "Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", – закликали в компанії.

Там пообіцяли, що додатково повідомлять про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, вранці у Києві та області запровадили екстрені відключення світла. У цей період графіки не діють.

Раніше у ДТЕК пояснювали, що росіяни завдали болісних ударів по енергетиці столиці. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

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