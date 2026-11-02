В Киеве частично остановился электротранспорт из-за отключений света

В Киеве частично не работает электротранспорт / КГГА
В Киеве не работает часть электротранспорта. Ранее в столице ввели экстренные отключения света.
О ситуации с движением общественного транспорта рассказали в "Киевпастрансе".
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Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. просп. Отрадном, просп. Берестейському, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, ст. м. "Шулявская"
Также в столице временно приостановили движение фуникулера. "Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", – призвали в компании.
Впоследствии КГГА сообщило о перебоях в работе метро на "красной" и "зеленой" ветке. Впрочем, впоследствии стало известно, что метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним, утром в Киеве и области ввели экстренные отключения света. В этот период графики бездействуют.
Ранее в ДТЭК объясняли, что россияне нанесли болезненные удары по энергетике столицы. Эти атаки наложились на повреждения от предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще сложнее.
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