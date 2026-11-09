Запорізька АЕС знову з живленням: енергетики відновили критичну лінію

Що сталося на станції та чому ситуація залишається вкрай небезпечною

Увечері 8 листопада вітчизняні фахівці успішно повернули в роботу високовольтну лінію "Феросплавна-1", яка з'єднує окуповану атомну електростанцію з об'єднаною енергосистемою України. Тепер об'єкт знову отримує необхідну електроенергію для власних потреб ззовні, про що офіційно повідомляє Енергоатом.

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Попри успішне підключення, перебування російських загарбників на території об'єкта генерує постійний ризик для мільйонів людей. У державній компанії наголошують, що загроза раптових знеструмлень, а також ризики для ядерної та радіаційної безпеки зберігаються на стабільно високому рівні.

Поки станція перебуває в окупації, ситуація залишається вкрай небезпечною– зазначають представники відомства.

Це означає, що енергетичний терор ворога може будь-якої миті спровокувати нову кризу, яка вдарить по екології та безпеці всього континенту.

Що відомо про передісторію чергового блекауту

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада о 02:36 станція повністю втратила зв'язок з українською енергосистемою через відключення тієї самої лінії "Феросплавна-1". Автоматика намагалася повернути живлення, але спроба виявилася невдалою, тому критично важливі насоси охолодження ядерного палива довелося перевести на резервні дизель-генератори.

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Як вже повідомлялося раніше, вихід з ладу або вичерпання ресурсу цих генераторів є прямим шляхом до радіаційної аварії. Єдиним гарантованим способом захистити українців від ядерної катастрофи залишається повна деокупація об'єкта та повернення його під контроль законного оператора.