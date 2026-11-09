Запорожская АЭС снова подключена к электроснабжению: энергетики восстановили критически важную линию

Что произошло на станции и почему ситуация остается крайне опасной

Вечером 8 ноября украинские специалисты успешно вернули в строй высоковольтную линию "Феросплавная-1", которая соединяет оккупированную атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины. Теперь объект вновь получает необходимую электроэнергию для собственных нужд извне, о чем официально сообщает "Энергоатом".

Adv

Несмотря на успешное подключение, пребывание российских захватчиков на территории объекта создает постоянную угрозу для миллионов людей. В государственной компании подчеркивают, что угроза внезапных отключений электроэнергии, а также риски для ядерной и радиационной безопасности остаются на стабильно высоком уровне.

Пока станция находится под оккупацией, ситуация остается крайне опасной– отмечают представители ведомства.

Это означает, что энергетический террор врага может в любой момент спровоцировать новый кризис, который ударит по экологии и безопасности всего континента.

Что известно о предыстории очередного блэкаута

Напомним, что в ночь на 8 ноября в 02:36 станция полностью потеряла связь с украинской энергосистемой из-за отключения той самой линии "Феросплавная-1". Автоматика пыталась восстановить питание, но попытка оказалась неудачной, поэтому критически важные насосы охлаждения ядерного топлива пришлось перевести на резервные дизель-генераторы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как уже как сообщалось ранее, выход из строя или исчерпание ресурса этих генераторов – прямой путь к радиационной аварии. Единственным гарантированным способом защитить украинцев от ядерной катастрофы остается полная деоккупация объекта и возвращение его под контроль законного оператора.