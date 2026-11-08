Запорізька АЕС знову у блекауті: чим загрожує втрата живлення

Про це повідомили в Енергоатомі.

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Що відомо про новий блекаут на Запорізькій АЕС?

О 02:36 8 листопада Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". Саме вона забезпечувала зв'язок станції з українською енергосистемою.

Після знеструмлення відбулася спроба автоматично повторно ввімкнути лінію, однак вона виявилася невдалою.

Наразі власні потреби атомної станції забезпечують виключно резервні дизель-генератори.

Чим небезпечна втрата зовнішнього живлення ЗАЕС?

В Енергоатомі попереджають, що робота станції в режимі блекауту створює критичні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, якщо дизель-генератори вийдуть з ладу або вичерпають свій ресурс, можуть відмовити системи життєзабезпечення станції та охолодження ядерного палива. Це, своєю чергою, загрожує радіаційною аварією.

У компанії наголошують, що систематичні втрати зовнішнього електропостачання є наслідком російської окупації Запорізької АЕС.

Відновити належний рівень ядерної та радіаційної безпеки, за позицією Енергоатома, можна лише після повернення станції під повний контроль України та її законного оператора.

Нагадаємо, внаслідок систематичних російських ударів по інфраструктурі передачі струму раніше українські АЕС вимушено знизили потужність генерації.