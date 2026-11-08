Запорожская АЭС снова осталась без электричества: почему грозит отключение электроснабжения

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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Что известно о новом блэкауте на Запорожской АЭС?

В 02:36 8 ноября Запорожская АЭС лишилась питания от последней работающей линии электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1". Именно она обеспечивала связь станции с украинской энергосистемой.

После обесточивания была предпринята попытка автоматического повторного включения линии, однако она оказалась неудачной.

В настоящее время собственные потребности атомной станции обеспечивают исключительно резервные дизель-генераторы.

Чем опасна потеря внешнего питания ЗАЭС?

В "Энергоатоме" предупреждают, что работа станции в режиме блэкаута создает критические риски для ядерной и радиационной безопасности.

В частности, если дизель-генераторы выйдут из строя или исчерпают свой ресурс, могут отказать системы жизнеобеспечения станции и охлаждения ядерного топлива. Это, в свою очередь, грозит радиационной аварией.

В компании подчеркивают, что систематические перебои с внешним электроснабжением являются следствием российской оккупации Запорожской АЭС.

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Восстановить надлежащий уровень ядерной и радиационной безопасности, по мнению "Энергоатома", можно только после возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора.

Напомним, в результате систематических российских ударов по инфраструктуре передачи электроэнергии ранее Украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.