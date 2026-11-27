Что происходит с ценами на "голубое топливо" в России

С начала полномасштабной войны тарифы для российского бизнеса взлетели на 60%, а для населения стоимость газа выросла в полтора раза, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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Однако останавливаться правительство России не собирается. В Москве уже заложили индексацию еще на 26,8% на ближайшие три года.

Стремительное подорожание энергоресурсов на внутреннем рынке ставит под угрозу строительство газопровода "Сила Сибири-2". Директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечает, что после 2030 года цены в России превысят 120–130 долларов за тысячу кубометров.

Обратите внимание! В частности, Пекин хочет закупать российский газ по внутренним ценам для населения, то есть примерно по 50 долларов за тысячу кубометров, или максимум по 120–130 долларов, как для промышленности.

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Россия стала зависимой от Китая после введения санкций. Как отмечает издание, уже в этом году Китай закупает топливо по трубопроводу "Сила Сибири" со скидкой в 56% по сравнению с другими клиентами.

В следующем году эта цена составит 251,3 доллара за тысячу кубометров, тогда как другие покупатели платят 450 долларов.

Напомним, что на саммите ШОС в Бишкеке Путин пытался убедить лидера КНР Си Цзиньпина согласиться на строительство газопровода "Сила Сибири-2". Но у Китая есть свои условия.