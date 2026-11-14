Ценовой шок на АЗС: почему дизельное топливо дорожает и может ли государство остановить кризис?

Осенью украинский рынок топлива оказался под давлением сразу нескольких факторов: обострения ситуации на Ближнем Востоке, напряженности на европейском рынке нефтепродуктов, сложностей с логистикой и высокой зависимости Украины от импорта. На этом фоне цены на дизельное топливо на украинских АЗС приблизились к 105 гривнам за литр, а вопрос стабильности поставок вновь стал одним из ключевых для экономики.

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Правительство попыталось отреагировать на ситуацию, введя приоритетное оформление импортного топлива на границе. Параллельно международные партнеры обсуждают использование стратегических резервов нефти и нефтепродуктов. Что будет с ценами в Украине в дальнейшем, разбирался 24 Канал.

Почему дизельное топливо в Украине подорожало до 105 гривен за литр

Одной из главных причин осеннего подорожания стала напряженность на международном рынке нефтепродуктов. Конфликт на Ближнем Востоке и нарушение торговых маршрутов создали дополнительное давление на поставки, особенно дизельного топлива.

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Для Украины ситуация осложняется высокой зависимостью от импорта готовых нефтепродуктов. После российских атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру страна утратила возможность обеспечивать внутренний рынок собственным производством в необходимых объемах.

Соответственно, любые перебои с европейскими поставками или изменения закупочной стоимости напрямую влияют на украинских потребителей.

Как пояснил американский юрист и политический стратег Юрий Ванетик в комментарии для 24 Канала, украинские операторы АЗС вынуждены учитывать не только цену уже закупленного топлива, но и стоимость следующих партий. В международной торговле это называется стоимостью замещения запасов: компания должна понимать, во сколько обойдется приобретение аналогичного объема продукции для пополнения резервов.

Юрий Ванетик Американский юрист и политический стратег Украинский оператор розничного рынка не может стабильно продавать литр топлива дешевле, чем будет стоить замена этого литра новым импортным топливом, даже если предыдущие запасы были приобретены по более низкой цене.

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На ценообразование влияют не только международные котировки дизельного топлива, но и маржа европейских нефтеперерабатывающих заводов, страхование грузов, транспортировка, валютный курс и расходы на финансирование импорта.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При этом рынок дизельного топлива имеет особенность: спрос на него формируют сразу несколько стратегически важных секторов экономики. Речь идет о грузовых перевозках, аграрном производстве и резервной генерации электроэнергии. То есть даже при высоких ценах потребность в дизельном топливе остается значительной, что дополнительно усиливает конкуренцию за доступные объемы.

Физический дефицит или проблемы с импортом: что происходит на рынке

Высокие цены не обязательно означают, что в стране физически заканчивается топливо. Как объясняет Ванетик, важно различать нехватку самого продукта и ситуацию, когда импортеры не могут закупить достаточные объемы по экономически приемлемой цене.

Существует важная разница между физическим дефицитом топлива и нехваткой топлива, доступного по коммерчески приемлемой цене– подчеркивает эксперт.

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На практике это означает, что топливо может оставаться в продаже на АЗС, но импортеры уже будут работать с меньшими запасами, поставщики будут ограничивать объемы отгрузок, а региональные нефтебазы будут иметь меньшие резервы. В таком случае рынок становится более уязвимым к любым новым перебоям.

Показательной стала ситуация осенью, когда проблемы возникли не только из-за международных цен, но и из-за логистики. В частности, низкий уровень воды на Дунае ограничивал возможности перевозки топлива на баржах, а на западной границе возникали задержки железнодорожных и автомобильных поставок.

По информации Reuters от 12 октября, украинский рынок испытывал трудности с физической доступностью дизельного топлива, а задержки отдельных железнодорожных перевозок достигали восьми дней. В сентябре Украина импортировала 537 тысяч тонн дизельного топлива, что на 9% меньше, чем в августе.

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Однако эти показатели не доказывают наличия общенационального дефицита. Скорее они свидетельствуют об уязвимости системы поставок перед одновременным воздействием внешних и внутренних рисков.

Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как напряженный и уязвимый рынок импорта, а не как независимо подтвержденный общенациональный дефицит физических объемов топлива– отмечает Юрий Ванетик.

По его мнению, для объективной оценки ситуации государству необходимо регулярно публиковать данные об объемах импорта по видам транспорта, запасах на нефтебазах, оптовых предложениях, перебоях с розничными поставками и среднем времени ожидания на границе.

Как правительство пытается стабилизировать рынок топлива

Одним из шагов правительства стало принятие постановления № 1300 от 20 октября 2026 года. Документ предусматривает временный приоритет для перевозок топлива автомобильным и железнодорожным транспортом, а также ускорение отдельных процедур на границе и в портах.

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Идея заключается в том, чтобы сократить время доставки топлива и повысить эффективность использования имеющегося транспорта. Более быстрый оборот загруженных и пустых цистерн позволяет перевозить больше грузов без необходимости увеличивать количество транспортных средств.

Впрочем, этот механизм не решает всех проблем рынка. Если импортер не может найти необходимый объем дизельного топлива в Европе, сталкивается с нехваткой железнодорожных цистерн или получает предложения по слишком высокой цене, ускорение таможенного оформления не изменит стоимости закупки.

Если проблема заключается в отсутствии дизельного топлива на европейских терминалах, недоступности железнодорожных цистерн или слишком высокой цене предложения поставщика, более быстрое пересечение границы не создаст дополнительных объемов топлива– объясняет Юрий Ванетик.

То есть государственное решение может устранить часть логистических препятствий, но не способно самостоятельно увеличить предложение на международном рынке.

По оценке эксперта, при благоприятном развитии событий нормализация импортных потоков и стабилизация европейских цен могут обеспечить снижение стоимости дизельного топлива примерно на 2–5 гривен за литр в течение нескольких недель. В то же время он подчеркивает, что это условный сценарий, а не гарантированный прогноз.

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Обратите внимание! Первые признаки улучшения ситуации с поставками появились уже в конце октября. По данным отраслевых источников, Украина импортировала 588 тысяч тонн дизельного топлива за месяц, превысив предыдущий прогноз почти на 7%. Увеличение поставок помогло ослабить напряженность на оптовом рынке.

Нефтяные запасы Европы: насколько хватит этого ресурса

Еще один инструмент стабилизации – использование стратегических резервов нефти и нефтепродуктов. Международное энергетическое агентство координирует соответствующие меры, призванные смягчить последствия международного энергетического кризиса.

15 октября МЭА сообщило, что страны-участницы уже высвободили около 330 миллионов баррелей в рамках коллективных действий, начатых в марте 2026 года. Еще примерно 100 миллионов баррелей должны были быть поставлены в соответствии с имеющимися обязательствами. Отдельно агентство призвало ускорить поставки более 20 миллионов баррелей дизельного топлива.

Важно! Эти объемы включают различные нефтепродукты, а не только дизельное топливо. Поэтому общий объем высвобождения нельзя трактовать как дополнительное предложение готового дизельного топлива.

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По словам Ванетика, использование резервов может снизить краткосрочное давление на рынок, но его эффективность зависит от того, насколько быстро нефтепродукты поступят в нужные региональные логистические центры.

Аварийные запасы могут смягчить краткосрочный рост цен, сократить дефицит и уменьшить панические закупки. Однако они менее эффективны, когда сохраняются ограничения в работе нефтеперерабатывающих заводов, морских маршрутов или распределительных сетей– отмечает эксперт.

Кроме того, стратегические резервы не являются безграничным ресурсом. Их использование помогает смягчить кризис, но не может заменить стабильное производство и регулярные коммерческие поставки.

По состоянию на 13 ноября агентство Reuters сообщило, что страны МЭА планируют выделить еще около 71 миллион баррелей нефти и нефтепродуктов до февраля 2027 года. Из этого объема примерно 15 миллионов баррелей приходится на дизельное топливо. Общий объем высвобождения в рамках мартовской инициативы может вырасти примерно до 420 миллионов баррелей.

Это свидетельствует о том, что международные механизмы реагирования продолжают работать, однако напряженность на рынке дизельного топлива остается значительной.

Почему снижение налогов не гарантирует удешевления топлива

На фоне роста цен одним из самых очевидных решений может показаться временное снижение акциза или НДС. Однако такой шаг имеет существенные бюджетные последствия, особенно в условиях полномасштабной войны.

По оценке Ванетика, широкое налоговое послабление не является оптимальным инструментом реагирования на дефицит предложения. Оно может частично снизить конечную стоимость топлива, но не гарантирует, что вся сумма налоговой льготы дойдет до потребителя.

Когда предложение ограничено, часть экономии могут получить импортеры, дистрибьюторы или розничные сети. Кроме того, более дешевое топливо будет стимулировать спрос, тогда как объемы поставок останутся неизменными. Это может только усилить дисбаланс на рынке.

Снижение налогов, стимулирующее спрос без увеличения предложения, может усугубить именно тот дефицит, который оно призвано преодолеть– предупреждает эксперт.

Вместо этого Ванетик предлагает сосредоточиться на поэтапных мерах: обеспечении прозрачного прохождения границы, защите логистической инфраструктуры, доступе импортеров к финансированию и контроле за соблюдением правил конкуренции.

Если же налоговые льготы окажутся необходимыми, их следует делать временными, адресными и с четко определенным сроком окончания. Вместе с тем поддержку целесообразнее направлять на критически важные сферы: экстренные службы, общественный транспорт, аграрное производство и объекты критической инфраструктуры.

Отдельный риск представляет собой административное ограничение розничных цен. Если установленная государством цена будет ниже реальной стоимости закупки и доставки нового топлива, импорт может стать экономически невыгодным. В таком случае вместо более доступного топлива потребители рискуют столкнуться с его дефицитом.

Между удешевлением и новым скачком: что будет с ценами на дизельное топливо

Прогнозировать дальнейшую динамику цен на топливо сложно, поскольку ситуация зависит от нескольких переменных. Среди основных рисков – новые перебои в работе европейских нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с морскими маршрутами, валютные колебания и повреждения украинской инфраструктуры.

Напомним! В в октябрьском комментарии Ванетик очертил стресс-сценарий, при котором дизельное топливо могло бы дополнительно подорожать на 5–10 гривен за литр. Такое развитие событий эксперт связывал с дальнейшим ухудшением ситуации на внешних рынках и логистическими проблемами. Он подчеркивал, что это не гарантированный прогноз: при возобновлении импорта и снижении европейских цен топливо могло бы стабилизироваться или подешеветь.

В то же время в ноябре появились сигналы о возможной стабилизации. 13 ноября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что новые партии топлива, закупленные по более низким ценам, должны способствовать снижению цен на украинских АЗС.

По оценке директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, бензин может подешеветь до 80 гривен за литр или ниже в течение двух-трех недель. Что касается дизельного топлива, он также допускает снижение цен ниже 100 гривен за литр до конца ноября.

В долгосрочной перспективе Украине необходимо диверсифицировать источники импорта, развивать железнодорожную и дунайскую инфраструктуру, создавать распределенные резервы и заключать резервные контракты с поставщиками из соседних стран.

Цель заключается не в том, чтобы искусственно удешевить топливо на одну неделю. Нужно обеспечить его стабильную доступность даже во время следующего шока– подытоживает Ванетик.

Итак, главная проблема украинского рынка заключается не только в высокой стоимости топлива. В условиях войны критически важно иметь возможность стабильно получать его даже тогда, когда международная ситуация резко ухудшается.