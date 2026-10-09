После резкого подорожания в сентябре цены на топливо в Украине в начале октября начали стабилизироваться. При этом бензин, дизель и автогаз демонстрируют разную динамику, а ситуация на мировом рынке вновь создает риски дальнейшего подорожания. Как изменились цены на АЗС за последнюю неделю, что происходит с импортом и чего ожидать водителям в ближайшее время, разбирался 24 Канал.

Как изменились цены на топливо в Украине за неделю

После стремительного подорожания в сентябре рынок топлива в начале октября перешел в более спокойную фазу. За последнюю неделю цены на бензин и дизель практически не изменились, тогда как автогаз подорожал примерно на 1 гривну за литр.

Однако говорить об окончательной стабилизации пока рано: обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь усилило давление на мировые цены на нефть и нефтепродукты.

По данным 24 Канала, по состоянию на 8 октября:

средняя цена А-95 в Украине составляет 89,17 гривны за литр;

дизельного топлива – 98,43 гривны;

автогаза – 44,95 гривны.

То есть за неделю цена на бензин фактически не изменилась, дизельное топливо подорожало всего на несколько копеек, а автогаз – примерно на 1 гривну за литр.

Если же смотреть не на одну неделю, а на всю динамику с начала сентября, картина значительно менее спокойная.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Средняя цена А–95 выросла с 80,32 до 89,17 гривны за литр, то есть почти на 8,9 гривны.

Дизельное топливо подорожало с 91,41 до 98,43 гривны, а автогаз – с 43,06 до 44,95 гривны.

Наиболее резкий скачок пришелся именно на первую половину сентября.

Поэтому нынешняя картина скорее свидетельствует не об удешевлении, а о паузе после масштабного сентябрьского скачка.

Бензин стабилизировался, а дизельное топливо остается в зоне риска

Наиболее стабильно сейчас ведет себя бензин. За последнюю неделю средняя цена А–95 практически не изменилась, а в отдельных сетях цены даже корректировались в сторону понижения.

Директор Консалтинговой группы "А–95" Сергей Куюн в начале октября оценивал ситуацию с бензином как сбалансированную. По его словам, ресурса на рынке достаточно, а нынешняя цена в целом соответствует рыночной. Оснований для нового резкого скачка цен на бензин он не видел.

Однако внешний фон за последние сутки вновь ухудшился. Как сообщает Reuters, 8 октября цены на нефть в начале торгов взлетели более чем на 5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и новых рисков для поставок. Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

Справочно: это важно для Украины, однако не означает автоматического подорожания бензина на ту же величину. Между изменением мировых котировок и розничной ценой на украинской АЗС есть несколько промежуточных этапов – закупка ресурса, его транспортировка, страхование, валютные расходы и реализация запасов, приобретенных по прежним ценам.

Поэтому краткосрочная стабильность цен на бензин вполне может сохраняться даже на фоне высокой стоимости нефти.

Почему дизельное топливо оказалось под большим ценовым давлением

С дизельным топливом ситуация сложнее. По состоянию на 8 октября средняя цена дизеля составляет 98,43 гривны за литр, и за последнюю неделю она практически не изменилась. Однако это не означает, что давление на рынок исчезло.

Еще 3 октября Сергей Куюн прогнозировал, что в октябре дизельное топливо может подорожать еще на 3–5 гривен за литр. Эксперт объяснял это тем, что при нынешних затратах операторы фактически имеют недостаточную маржу на этом продукте, хотя на дизельное топливо приходится около половины продаж АЗС.

А уже 8 октября эксперт сообщил о новом скачке котировок дизельного топлива на европейском рынке. По его оценке, мировая цена дизельного топлива на бирже ICE поднялась до около 1 483 долларов за тонну. Эксперт также отметил, что при нынешних оптовых ценах розничный дизель должен был бы стоить дороже, чем сейчас.

То есть нынешняя цена около 98,5 гривны за литр может еще не быть новой точкой равновесия для рынка. Если высокие оптовые котировки дизельного топлива в Европе сохранятся, давление на розничные цены в Украине усилится.

Сколько Украина импортирует дизельного топлива

Отдельно стоит обратить внимание на физические объемы топлива. По данным Консалтинговой группы "А–95", в сентябре Украина импортировала 537 тысяч тонн дизельного топлива. Это на 21% меньше, чем в сентябре 2025 года, и на 9% меньше, чем в августе.

За девять месяцев 2026 года импорт составил 4,7 миллиона тонн – на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это важная деталь, ведь сокращение сентябрьского импорта не означает, что Украина осталась без дизельного топлива. По словам директора "А–95", одной из причин стало снижение спроса. На него повлияли рекордные розничные цены, удары по промышленности и проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции.

В то же время логистика стала дороже и сложнее. Именно это сейчас является одной из ключевых проблем рынка.

За девять месяцев 2026 года импорт из Польши вырос на 44% и превысил 2 миллиона тонн.

Поставки из Литвы увеличились на 33% – до более чем 560 тысяч тонн.

Зато импорт из Венгрии сократился на 49%.

В сентябре особенно заметно сократились поставки с южного направления. Их объем уменьшился на 38% в годовом исчислении, а доля в общем импорте упала с 52% до 41%. В "А-95" объясняют это войной с Ираном, из-за которой южное направление поставок в этом году стало значительно дороже северных маршрутов.

Это демонстрирует важную особенность украинского рынка: сегодня проблема заключается не столько в физическом наличии топлива, сколько в стоимости его доставки.

Компании вынуждены перестраивать маршруты, искать новых поставщиков и увеличивать транспортные мощности. В "А–95" отмечают, что импортеры расширяют логистические каналы и транспортные парки, в частности автоцистерны для перевозки бензина.

Для конечного потребителя это означает одно: даже если ресурса достаточно, более дорогая логистика в конечном итоге закладывается в цену литра.

Автогаз продолжает дорожать

Впрочем, в отличие от бензина и дизеля, автогаз в октябре продолжает дорожать. По состоянию на 8 октября средняя цена по Украине достигла 44,95 гривны за литр против 43,92 гривны в конце сентября. За неделю средняя цена выросла примерно на 1 гривну.

По данным Куюна, дальнейшее подорожание газа также остается вероятным. 8 октября он прогнозировал, что в течение ближайших 7–10 дней автогаз может приблизиться к 49 гривнам за литр из-за роста мировых закупочных цен. Это именно прогноз эксперта, а не гарантированный уровень будущей цены.

То есть сейчас три основных вида топлива фактически развиваются по разным сценариям: бензин в основном стабилизировался, дизель остается под сильным внешним давлением, а автогаз уже демонстрирует заметный рост.

Чего ожидать водителям в ближайшее время

Ближайшие недели для украинского рынка топлива будут зависеть не от одного показателя, а от совокупности нескольких факторов.

Первый – ситуация на Ближнем Востоке и безопасность международных маршрутов. Второй – цены именно на готовый бензин и дизель в Европе. Третий – стоимость доставки топлива в Украину. И четвертый – насколько быстро украинские операторы смогут адаптировать свои логистические маршруты.

Дело в том, что мировой рынок топлива при этом остается очень нестабильным. 7 октября Brent завершил торги на отметке 100,20 доллара за баррель после решения Международного энергетического агентства ускорить высвобождение запасов, в частности дизельного топлива. Уже на следующий день котировки снова резко пошли вверх.

8 октября нефть вновь резко подорожала на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным Reuters, цена на нефть марки Brent в ходе торгов поднималась более чем на 5 долларов за баррель, а по итогам дня выросла на 4,1% – до 104,28 доллара

Для украинского водителя главный вывод сейчас таков: после сентябрьского скачка цены на АЗС действительно взяли паузу, но фундаментальные риски никуда не исчезли.

Бензин пока занимает более устойчивую позицию, тогда как дизель остается наиболее уязвимым к мировым ценам на готовые нефтепродукты и стоимости логистики.

Автогаз уже демонстрирует отдельную восходящую динамику.

Поэтому в ближайшее время для украинского рынка будет важно не только то, в какую сторону будет двигаться Brent. Не менее значимыми останутся цены на готовое топливо в Европе, ситуация с международной логистикой и стоимость доставки ресурса в Украину.

Именно совокупность этих факторов будет определять, останутся ли цены на АЗС стабильными или осенью водителей ждет новая волна подорожания.