Після різкого подорожчання у вересні ціни на пальне в Україні на початку жовтня почали стабілізуватися. Водночас бензин, дизель та автогаз демонструють різну динаміку, а ситуація на світовому ринку знову створює ризики для подальшого подорожчання. Як змінилися ціни на АЗС за останній тиждень, що відбувається з імпортом та чого чекати водіям найближчим часом, розбирався 24 Канал.

Як змінилися ціни на пальне в Україні за тиждень

Після стрімкого подорожчання у вересні ринок пального на початку жовтня перейшов у спокійнішу фазу. За останній тиждень бензин і дизель практично не змінилися в ціні, тоді як автогаз додав близько 1 гривні за літр.

Однак говорити про остаточну стабілізацію поки зарано: загострення на Близькому Сході знову посилило тиск на світові ціни на нафту та нафтопродукти.

За даними 24 Каналу, станом на 8 жовтня:

середня ціна А–95 в Україні становить 89,17 гривні за літр;

дизельного пального – 98,43 гривні;

автогазу – 44,95 гривні.

Тобто, за тиждень бензин фактично не змінився, дизель додав лише кілька копійок, а газ подорожчав приблизно на 1 гривню за літр.

Якщо ж дивитися не на один тиждень, а на всю динаміку від початку вересня, картина значно менш спокійна.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Середня ціна А–95 зросла з 80,32 до 89,17 гривні за літр, тобто майже на 8,9 гривні.

Дизель подорожчав із 91,41 до 98,43 гривні, а автогаз – із 43,06 до 44,95 гривні.

Найбільш різкий стрибок припав саме на першу половину вересня.

Тож нинішня картина радше свідчить не про здешевлення, а про паузу після масштабного вересневого стрибка.

Бензин стабілізувався, а дизель залишається в зоні ризику

Найстабільніше зараз поводиться бензин. За останній тиждень середня ціна А–95 практично не змінилася, а на окремих мережах цінники навіть коригувалися вниз.

Директор Консалтингової групи "А–95" Сергій Куюн на початку жовтня оцінював ситуацію з бензином як збалансовану. За його словами, ресурсу на ринку достатньо, а нинішня ціна загалом відповідає ринковій. Підстав для нового різкого стрибка бензину він не бачив.

Однак зовнішній фон за останню добу знову погіршився. Як повідомляє Reuters, 8 жовтня ціни на нафту на початку торгів злетіли більш ніж на 5% через загострення ситуації на Близькому Сході та нові ризики для поставок. Brent піднімався вище 103 доларів за барель.

Довідково: Це важливо для України, однак не означає автоматичного подорожчання бензину на таку саму величину. Між зміною світових котирувань і роздрібним цінником на українській АЗС є кілька проміжних етапів – закупівля ресурсу, його транспортування, страхування, валютні витрати та реалізація запасів, придбаних за попередніми цінами.

Тому короткострокова стабільність бензину цілком може зберігатися навіть на тлі високої вартості нафти.

Через що дизель опинився під більшим ціновим тиском

З дизельним пальним ситуація складніша. Станом на 8 жовтня середня ціна дизеля становить 98,43 гривні за літр, і за останній тиждень вона практично не змінилася. Проте це не означає, що тиск на ринок зник.

Ще 3 жовтня Сергій Куюн прогнозував, що в жовтні дизель може подорожчати ще на 3–5 гривень за літр. Експерт пояснював це тим, що за нинішніх витрат оператори фактично мають недостатню маржу на цьому продукті, хоча на дизель припадає близько половини продажів АЗС.

А вже 8 жовтня експерт повідомив про новий стрибок котирувань дизеля на європейському ринку. За його оцінкою, світова ціна дизпального на біржі ICE піднялася до близько 1 483 доларів за тонну. Експерт також зазначив, що за нинішніх оптових цін роздрібний дизель мав би коштувати дорожче, ніж зараз.

Тобто нинішня ціна близько 98,5 гривні за літр може ще не бути новою рівноважною точкою для ринку. Якщо високі оптові котирування дизеля в Європі збережуться, тиск на роздрібні ціни в Україні посилиться.

Скільки Україна імпортує дизеля

Окремо варто подивитися на фізичні обсяги пального. За даними Консалтингової групи "А–95", у вересні Україна імпортувала 537 тисяч тонн дизельного пального. Це на 21% менше, ніж у вересні 2025 року, і на 9% менше, ніж у серпні.

За дев'ять місяців 2026 року імпорт становив 4,7 мільйона тонн – на 3% більше, ніж за аналогічний період торік.

Це важлива деталь, адже скорочення вересневого імпорту не означає, що Україна залишилася без дизеля. За словами директора "А–95", однією з причин став слабший попит. На нього вплинули рекордні роздрібні ціни, удари по промисловості та проблеми з експортом аграрної продукції.

Водночас логістика стала дорожчою та складнішою. Саме це зараз є однією з ключових проблем ринку.

За дев'ять місяців 2026 року імпорт із Польщі зріс на 44% і перевищив 2 мільйони тонн.

Поставки з Литви збільшилися на 33% – до понад 560 тисяч тонн.

Натомість імпорт з Угорщини скоротився на 49%.

У вересні особливо помітно скоротилися поставки з південного напрямку. Їхній обсяг зменшився на 38% у річному вимірі, а частка в загальному імпорті впала з 52% до 41%. В "А-95" пояснюють це війною з Іраном, через яку південний напрямок постачання цього року став значно дорожчим за північні маршрути.

Це показує важливу особливість українського ринку: сьогодні проблема полягає не стільки у фізичній наявності пального, скільки у вартості його доставки.

Компанії змушені перебудовувати маршрути, шукати нових постачальників та збільшувати транспортні можливості. В "А–95" зазначають, що імпортери розширюють логістичні канали та транспортні парки, зокрема бензовози.

Для кінцевого споживача це означає просту річ: навіть якщо ресурсу достатньо, дорожча логістика зрештою закладається у ціну літра.

Автогаз продовжує дорожчати

Втім, на відміну від бензину та дизеля, автогаз у жовтні продовжує дорожчати. Станом на 8 жовтня середня ціна по Україні досягла 44,95 гривні за літр проти 43,92 гривні наприкінці вересня. За тиждень середня ціна додала близько 1 гривні.

За даними Куюна, подальше подорожчання газу також залишається ймовірним. 8 жовтня він прогнозував, що протягом найближчих 7 – 10 днів автогаз може наблизитися до 49 гривень за літр через зростання світових закупівельних цін. Це саме прогноз експерта, а не гарантований рівень майбутньої ціни.

Тобто нині три основні види пального фактично рухаються за різними сценаріями: бензин переважно стабілізувався, дизель залишається під сильним зовнішнім тиском, а автогаз уже демонструє помітне зростання.

Чого чекати водіям найближчим часом

Найближчі тижні для українського ринку пального будуть залежати не від одного показника, а від поєднання кількох факторів.

Перший – ситуація на Близькому Сході та безпека міжнародних маршрутів. Другий – ціни саме на готові бензин і дизель у Європі. Третій – вартість доставки ресурсу до України. І четвертий – наскільки швидко українські оператори зможуть адаптувати свої логістичні маршрути.

Річ у тім, що світовий ринок пального при цьому залишається дуже нестабільним. 7 жовтня Brent завершив торги біля 100,20 долара за барель після рішення Міжнародного енергетичного агентства прискорити вивільнення запасів, зокрема дизельного пального. Вже наступного дня котирування знову різко пішли вгору.

8 жовтня нафта знову різко подорожчала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За даними Reuters, Brent під час торгів піднімався більш ніж на 5 доларів за барель, а за підсумками дня зріс на 4,1% – до 104,28 долара

Для українського водія головний висновок зараз такий: після вересневого стрибка ціни на АЗС справді взяли паузу, але фундаментальні ризики нікуди не зникли.

Бензин поки має більш стійку позицію, тоді як дизель залишається найбільш вразливим до світових цін на готові нафтопродукти та вартості логістики.

Автогаз уже демонструє окрему висхідну динаміку.

Тож найближчим часом для українського ринку важливо буде не лише те, куди рухатиметься Brent. Не менш значущими залишаться ціни на готове пальне в Європі, ситуація з міжнародною логістикою та вартість доставки ресурсу в Україну.

Саме сукупність цих факторів визначатиме, чи залишаться цінники на АЗС стабільними, чи восени водії отримають нову хвилю подорожчання.