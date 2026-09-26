На початку вересня літр дизеля в Україні коштував у середньому 91,41 гривні. Станом на 23 вересня середня ціна вже сягнула майже 100 гривень за літр. Водночас на різних АЗС вартість пального відрізняється: залежно від мережі дизель можна придбати приблизно за 96 – 103 гривні за літр. Отже, середня ціна за місяць наблизилася до психологічної позначки у 100 гривень.

Та восени питання вже не лише у вартості пального. З одного боку, світовий ринок дизелю залишається напруженим через перебої з постачанням та обмежені можливості нафтоперероблення. З іншого ж, в Україні наразі немає системного дефіциту пального. Що зміниться з настанням холодів, чи може виникнути нестача дизелю та куди рухатимуться ціни, розбирався 24 Канал.

Чому дизель дорожчає, навіть коли дефіциту немає

Вересень показав, наскільки швидко український ринок може змінюватися. 1 вересня середня ціна дизелю становила 91,41 гривні за літр. Уже 11 вересня вона зросла до 94,63 гривні, 15 вересня – до 97,06 гривні, а 18 вересня сягнула 98,68 гривні. Після цього зростання дещо пригальмувало: 23 вересня середня ціна становила 98,50 гривні за літр.

Проте середня цифра не означає, що на кожній заправці водії платять однаково.

За даними Мінфіну, станом на 23 вересня ціни на дизель на різних мережах АЗС коливалися приблизно від 96 до 103 гривень за літр.

Найдешевше пальне можна було придбати на UPG та Укрнафті, водночас на OKKO, WOG та SOCAR ціна була близькою до 100 гривень або перевищувала цю позначку.

Тобто позначка у 100 гривень уже фактично стала частиною роздрібного ринку. Утім, це не означає, що весь український ринок перетнув цю межу: середня ціна поки залишається нижчою.

Висока ціна сама по собі не означає дефіциту пального. Як розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн 24 Каналу, важливу особливість нинішньої ситуації: наявність пального на українському ринку та його ціна – не одне й те саме.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" У нас профіцитні постачання, тобто постачання більше, ніж потрібно. Зараз споживання дуже сильно впало через обстріли нашої економіки, промислових підприємств, аграрних підприємств. А постачання залишається високим, тому що всі орієнтувалися умовно на минулий рік і везли стільки, скільки було торік. А зараз такого споживання немає, тому пального дуже багато. Тут взагалі не йдеться про якусь нестачу.

Із настанням холодів ситуація на ринку справді може змінитися, але необов'язково через різке зростання попиту. Взимку збільшується споживання пального для генераторів, роботи підприємств, транспорту та іншої інфраструктури. Тому сезон традиційно створює додаткове навантаження на паливний ринок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зараз ситуація спокійна, у нас все нормально, у нас все їде, пального достатньо. Якщо всі будуть заздалегідь думати про це, то все буде нормально. А от коли всі разом побіжать в один момент, то буде вже проблема реальна,

– пояснив Куюн.

Річ у тім, що системні удари по АЗС не призвели до нестачі пального: навіть у прифронтових регіонах, де було атаковано понад 300 АЗС, не було ситуації, коли люди залишилися без пального. Однак експерт допускає перебої у разі системних ударів по паливній інфраструктурі.

Тобто головний ризик для ринку взимку може бути пов'язаний не стільки з кількістю пального в Україні, скільки зі здатністю швидко доставити його в потрібний регіон.

Найслабше місце ринку пального – логістика

Саме логістика залишається одним із головних факторів на українському паливному ринку. Україна має диверсифіковану систему імпорту, тому пошкодження одного маршруту або об'єкта необов'язково означає загальний дефіцит.

Як пояснив Куюн, якщо один напрямок постачання тимчасово перестає працювати, трейдери можуть переорієнтуватися на інший, але на це потрібен час.

Я не вірю в такий дефіцит, як у 2022 році, коли заправки майже не працювали. У нас все-таки дуже розгалужена система постачань. Але те, що можуть бути певні перебої, певна нестача 10 – 20% обсягів, знову-таки тимчасово, це можливо. Зазвичай, коли щось одне перебивають, починають більше везти по іншому маршруту,

– розповів Куюн.

Тому в разі серйозного пошкодження паливної інфраструктури проблема може проявитися локально – у вигляді тимчасової нестачі або затримок із доставленням. Саме такий сценарій є набагато реалістичнішим, ніж ситуація, коли дизель раптом повністю зникне з українських АЗС.

Україні це особливо важливо, оскільки велика частина дизелю надходить у вигляді готового імпортного продукту. Тому український ринок одночасно перебуває під впливом двох протилежних факторів: внутрішній попит скорочується, водночас імпортне пальне залишається дорогим на зовнішньому ринку.

Окремо варто зважати на сезонність дизельного пального. Із настанням холодів змінюються і вимоги до нього. Ринок поступово переходить на зимові марки, розраховані на експлуатацію за нижчих температур.

Для водіїв це означає, що при формуванні запасу важливо брати до уваги не лише ціну, а й сезонність пального. Літній дизель не варто купувати великим запасом напередодні холодів, оскільки для морозної погоди потрібне пальне з відповідними температурними характеристиками. На цьому окремо наголошує і Сергій Куюн.

А по дизелю треба дочекатися зимової марки,

– зазначив аналітик.

100 гривень як нова ціна дизелю

Середня ціна дизеля в Україні поки не перетнула позначку у 100 гривень: станом на 23 вересня вона становила 98,50 гривні за літр. Водночас на окремих АЗС дизель уже коштував дорожче, тож питання тепер не лише в тому, чи побачимо ми 100 гривень на цінниках, а й у тому, чи закріпиться така вартість на ринку в середньому.

Нагадаємо! На ціну дизелю найближчими місяцями впливатимуть одразу кілька факторів: вартість готового пального на світовому ринку, курс гривні, логістика та стабільність міжнародних постачань. Для України особливо важлива саме ціна готового дизелю, адже велика частина пального надходить з-за кордону вже в переробленому вигляді.

Натепер світовий ринок залишається напруженим. Reuters повідомляє про рекордні рівні цін на дизель, перебої з постачаннями з великих країн-експортерів та обмежені можливості нафтопереробних заводів швидко збільшити виробництво. Якщо ця ситуація збережеться, вона створюватиме додатковий тиск і на українські ціни.

Попри це в Україні немає ознак системних проблем із пальним. Навпаки, за словами Сергія Куюна, нині постачання перевищує фактичне споживання. Тобто висока ціна дизелю зараз пояснюється не порожніми резервуарами, а передусім вартістю імпортного ресурсу та складнішою логістикою.

Отже, 100 гривень за літр уже перестали бути винятковою ціною українського дизелю, але говорити про те, що це гарантовано стане новою середньою ціною, поки зарано.

Чи варто запасатися пальним уже сьогодні

Панічно скуповувати пальне наперед точно не варто. Масова закупівля водіями великих обсягів може сама створити додатковий ажіотаж і навантаження на АЗС. Натомість невеликий запас для власних потреб може бути практичним рішенням у разі тимчасових перебоїв із постачанням.

Саме тому і потрібен цей запас, який кожному бажано мати на два – три тижні, на випадок якогось розриву логістики. Я не виключаю, що таке може бути. Пального, може бути, не те що зовсім не буде, а буде нестача, і десь його буде неможливо оперативно підвезти. Нам потрібен час, щоб перелаштуватися, і, відповідно, на цих запасах можна буде ці два – три тижні спокійно протягнути,

– наголосив експерт.

Особливо це актуально для людей, які живуть у регіонах із підвищеним ризиком ударів по інфраструктурі або регулярно користуються автомобілем для роботи. До того ж запас варто робити з огляду на правила безпечного зберігання пального та сезонності дизеля. Втім, за словами Куюна, для більшості водіїв такий резерв не означає потреби скуповувати сотні літрів пального.

Більшість водіїв використовує до 100 літрів пального на місяць. Значить, це має бути 50 – 70 літрів пального. Три-чотири каністри – це максимум,

– зазначив експерт.

Отже, головний ризик цієї зими полягає не в тому, що дизель в Україні раптом зникне. Набагато реалістичніший сценарій – тимчасові перебої в окремих регіонах через пошкодження логістичних маршрутів. Водночас ринок має можливість переорієнтовувати постачання, а нинішні обсяги імпорту, за словами Куюна, навіть перевищують поточний попит.

Тому 100 гривень за літр на окремих АЗС ще не означають дефіциту, а невеликий запас пального може бути радше страховкою на випадок проблем із логістикою, ніж реакцією на неминучий паливний колапс.