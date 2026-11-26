Насколько планируют повысить тарифы УЗ

Тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци" могут вырасти на 15% с 1 января 2027 года. Это предусмотрено проектом приказа Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины от 20 ноября, пишет Forbes.

Adv

В "Укрзализныце" объясняют необходимость новой индексации финансовыми проблемами. Без повышения тарифов в 2027 году компания прогнозирует:

Чистый убыток в размере 32 миллиардов гривен; Кассовый разрыв более 44 миллиардов гривен; Потери грузового сегмента на уровне 12,7 миллиарда гривен.

Сложилась критическая ситуация с ликвидностью и существует реальная угроза остановки работы железнодорожного транспорта– говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Дополнительное давление на финансовое положение компании оказывают российские обстрелы меткомбинатов и портов Большой Одессы. По данным УЗ, в августе грузооборот сократился на 22% по сравнению с июнем – до 2,9 миллионов тонн.

Реклама

Почему "Укрзализныця" хочет вновь повысить тарифы

В пояснительной записке компания приводит несколько аргументов в пользу индексации. В частности, в Укрзализныце считают, что действующие тарифы являются убыточными для значительной части грузовых перевозок.

Среди причин, которые компания называет в обоснование повышения:

действующие тарифы убыточны почти для 71% грузовых перевозок и перевозок пустых вагонов;

предыдущая индексация в августе принесла 2,3 миллиарда гривен вместо запланированных 3,4 миллиарда гривен;

в августе-сентябре грузооборот сократился на 37,4% – до 10,4 миллиарда тонно-километров;

экспорт через припортовые станции Одесской области в августе обвалился на 96%;

убытки от обстрелов, отключений электроэнергии и нарушений логистики компания оценивает в более чем 100 миллиардов гривен.

По прогнозу УЗ, 2026 год компания завершит с убытком около 18,1 миллиарда гривен. Кроме того, с января 2026 года она находится в статусе технического дефолта (рейтинг RD по Fitch).

Реклама

Финансовые проблемы сказываются и на кадровой ситуации. В ноябре 2026 года численность сотрудников УЗ ежемесячно сокращалась примерно на 1 500 человек из-за неконкурентоспособных зарплат и сложных условий труда. В то же время у компании более 49 000 открытых вакансий.

Как бизнес реагирует на новое повышение

По подсчетам Укрзализныци, изменение тарифов с января коснется 2 710 украинских предприятий. В то же время из-за подорожания грузовых перевозок объемы транспортировки могут сократиться до 127 миллионов тонн в 2026 году и 149 миллионов тонн в 2027-м.

Предприятия различных отраслей уже заявляют, что дальнейший рост логистических расходов может сделать их деятельность нерентабельной.

Агросектор сейчас находится в режиме выживания. У нас нет возможности компенсировать увеличившуюся в разы логистику– говорил директор по юридическим вопросам и связям с органами власти в Bunge Украина Олег Бигдан.

Реклама

Для добывающей промышленности логистика составляет 40–60 % себестоимости продукции в зависимости от карьеров, объясняла тогда же глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

Для нас – это не просто дорогой тариф. Это остановка работы карьеров– поясняла Оринчак.

Против дальнейшего повышения выступают и представители горно-металлургического комплекса, который традиционно обеспечивает 35–40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ.

Повышать стоимость логистики без работающих портов нельзя, потому что железная дорога тем самым "стреляет себе в ногу"– говорил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Обратите внимание! Решение о повышении тарифов планируется принять после 20 декабря. До этого документ будет проходить общественное обсуждение.