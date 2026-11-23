Что произошло и кого затронут новые правила

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины обнародовало проект приказа, который предусматривает повышение тарифных коэффициентов на грузовые железнодорожные перевозки на 15%. Новые расценки планируется ввести в действие с 1 января 2027 года, о чем свидетельствует документ на сайте Минвосстановления.

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Главной причиной такого шага в ведомстве называют сложное финансовое положение АО "Укрзализныця". Текущие доходы компании от обычной деятельности уже не способны покрыть расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры и обеспечение логистики в условиях войны.

Как это ударит по кошелькам предпринимателей и потребителей

Увеличение стоимости логистики автоматически означает рост расходов для аграриев, металлургов и ритейлеров, которые пользуются услугами железной дороги. В конечном итоге эти дополнительные 15% к тарифу бизнес будет вынужден заложить в конечную стоимость своей продукции.

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Обратите внимание! Для обычного украинца это означает потенциальное подорожание товаров на полках магазинов, ведь доставка сырья и готовой продукции станет дороже. В то же время для самой "Укрзализныци" это вопрос выживания и способности выполнять оборонные заказы.

Что известно о падении объемов

Финансовые проблемы перевозчика тесно связаны с сокращением количества заказов. По итогам 2025 года по железной дороге в Украине было перевезено 161,3 миллиона тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем в 2024 году.

Важно! Потеря 13,6 миллиона тонн грузопотока существенно ударила по доходам компании, вынудив правительство искать пути компенсации за счет тарифов. В настоящее время проект приказа вынесен на общественное обсуждение, и у представителей бизнеса есть месяц, чтобы направить свои замечания и предложения в министерство.

Кстати, с начала полномасштабной войны из-за российских ударов Украина потеряла уже 630 локомотивов, причем почти 400 из них враг уничтожил именно в этом году.