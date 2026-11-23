Що сталося та кого торкнуться нові правила

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України оприлюднило проєкт наказу, який передбачає зростання тарифних коефіцієнтів на вантажні залізничні перевезення на 15%. Нові розцінки планують ввести в дію з 1 січня 2027 року, про що свідчить документ на сайті Мінвідновлення.

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Головною причиною такого кроку у відомстві називають складне фінансове становище АТ "Укрзалізниця". Поточні доходи компанії від звичайної діяльності вже не здатні перекрити витрати на утримання залізничної інфраструктури та забезпечення логістики в умовах війни.

Як це вдарить по гаманцях підприємців та споживачів

Збільшення вартості логістики автоматично означає зростання витрат для аграріїв, металургів та ритейлерів, які користуються послугами залізниці. Зрештою, ці додаткові 15% до тарифу бізнес буде змушений закласти у кінцеву вартість своєї продукції.

Зверніть увагу! Для звичайного українця це означає потенційне подорожчання товарів на полицях магазинів, адже доставка сировини та готової продукції стане дорожчою. Водночас для самої "Укрзалізниці" це питання виживання та здатності виконувати оборонні замовлення.

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Що відомо про падіння обсягів

Фінансові проблеми перевізника тісно пов'язані зі зменшенням кількості замовлень. За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тонн вантажів, що на 7,8% менше, ніж у 2024 році.

Важливо! Втрата 13,6 мільйона тонн вантажопотоку суттєво вдарила по прибутках компанії, змусивши уряд шукати шляхи компенсації через тарифи. Наразі проєкт наказу винесено на громадське обговорення, і представники бізнесу мають місяць, щоб надіслати свої зауваження та пропозиції до міністерства.

До речі, від початку повномасштабної війни через російські удари Україна втратила вже 630 локомотивів, причому майже 400 із них ворог знищив саме цього року.