После длительного периода высоких цен украинский рынок топлива перешел к снижению цен. В ноябре пошли вниз как розничные цены на АЗС, так и оптовая стоимость бензина и дизельного топлива. На этом фоне появился прогноз, что бензин А-95 может приблизиться к 80 гривнам за литр уже к концу месяца.

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В то же время стоимость топлива на украинских АЗС остается значительно выше этого ориентира. Достаточно ли предпосылок для дальнейшего удешевления, что происходит на мировом рынке нефти и сколько может стоить бензин к концу года, выяснял 24 Канал.

Как снизились цены на топливо в ноябре

Во второй половине ноября снижение цен на топливо стало более заметным и на украинских АЗС. По данным мониторинга 24 Канала, 19 ноября средняя стоимость бензина А-95 за день снизилась на 1,25 гривны – до 87,08 гривны за литр. Дизельное топливо подешевело на 46 копеек и стоило в среднем 101,27 гривны.

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Вместе с тем автогаз движется в противоположном направлении, что свидетельствует о неоднородности процессов на топливном рынке. Снижение цен заметно и в больших сетях АЗС:

UPG, "Укрнафта" и AMIC снизили стоимость обычного А-95 до 84,90 гривны за литр;

в сетях OKKO и WOG цена составляла 89,90 гривны, а SOCAR продавала бензин по 91,90 гривны.

Самые низкие цены уже приближаются к 80 гривнам, однако средняя стоимость бензина по рынку пока превышает эту отметку на 7 гривен. Поэтому для такого удешевления необходимо дальнейшее снижение цен не только в отдельных сетях, но и в целом на АЗС.

Почему эксперты прогнозируют бензин по 80 гривен

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн еще 12 ноября прогнозировал, что в течение следующих двух-трех недель бензин может подешеветь примерно на 10% – до 80 гривен за литр или даже ниже.

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Основанием для такого прогноза стало резкое падение оптовых цен: за один день бензин на оптовом рынке подешевел на 10 гривен, до 74,70 гривны за литр, а таможенная стоимость составляла около 65–66 гривен.

Соответственно, удешевление закупок дало возможность сетям АЗС постепенно пересматривать розничные цены.

В комментарии 24 Каналу Сергей Куюн пояснил, что украинский рынок топлива способен достаточно быстро реагировать на изменение внешней конъюнктуры. Несмотря на опасения, что после длительного подорожания цены останутся высокими, ситуация развернулась в противоположную сторону.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" У нас в Украине в течение полугода, даже больше полугода, было много опасений, что эти высокие цены уже навсегда. Мы думали, что в Украине цены могут только расти и никогда не упадут. Но у нас рынок очень рыночный. Существует конкуренция, а поскольку мы – страна-импортер, то все очень прозрачно и линейно.

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По словам эксперта, украинский рынок быстро реагирует на мировые ценовые колебания. Это означает, что падение котировок и закупочной стоимости уже создает основу для дальнейшего удешевления бензина и дизельного топлива.

Что происходит с нефтью на мировом рынке

Стоимость топлива в Украине в значительной степени зависит от внешнего рынка, ведь страна импортирует нефтепродукты. Поэтому падение мировых котировок создает предпосылки для удешевления бензина и дизельного топлива и на украинских АЗС.

В ноябре нефть марки Brent существенно подешевела. По данным Минфина, 2 ноября ее стоимость составляла 108,92 доллара за баррель, тогда как 19 ноября – 91,51 доллара. За это время котировки снизились примерно на 16%.

По словам Сергея Куюна, в октябре на пике цена нефти достигала около 117 долларов за баррель. Поэтому нынешнее падение стало существенным ослаблением ценового давления на рынок топлива.

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На международном рынке на ситуацию влияют ожидания увеличения предложения нефти и изменение оценок рисков ее поставок.

19 ноября Reuters сообщало о стабилизации котировок после предыдущего падения. Рынок продолжал балансировать между ожиданиями избытка предложения и опасениями относительно поставок с Ближнего Востока.

А атаки на суда вблизи Ормузского пролива подкрепляли опасения относительно возможных перебоев с поставками, тогда как увеличение запасов нефти в США свидетельствовало о потенциальном росте предложения.

Впрочем, падение стоимости нефти не означает, что украинские АЗС сразу перепишут ценники. На розничную стоимость влияют не только мировые котировки, но и цены на готовые нефтепродукты, валютный курс, логистика и условия закупок.

Поэтому снижение цен на международном рынке доходит до украинских водителей с определенной задержкой.

Почему снижение цен на нефть не гарантирует падения цен на АЗС

Несмотря на положительную динамику, существует несколько факторов, которые могут ограничить дальнейшее снижение стоимости топлива.

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Прежде всего речь идет о валютном курсе. Поскольку нефтепродукты закупаются за рубежом, ослабление гривны может увеличить расходы импортеров даже при более низких мировых ценах. Соответственно, валютный фактор может частично нивелировать эффект от удешевления закупок. Другой аспект – логистика. Доставка топлива в Украину требует затрат на транспортировку, перевалку, хранение и страхование. Любые затруднения на маршрутах поставок могут увеличить конечную стоимость продукции. Также важную роль играют запасы самих сетей АЗС. Если компании ранее закупили значительные объемы топлива по более высоким ценам, они не всегда могут сразу пересмотреть розничные цены. Скорость реакции зависит от того, когда более дорогие партии будут заменены более свежими закупками. Отдельным риском остается геополитическая ситуация. Обострение конфликтов на Ближнем Востоке, проблемы с морскими перевозками или перебои в поставках могут вновь вызвать рост мировых цен.

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Отдельно Сергей Куюн обращает внимание на нормализацию поставок топлива в Украину. По его словам, в октябре рынок столкнулся с дефицитом, что дополнительно подтолкнуло цены вверх.

Сейчас ситуация постепенно выравнивается, а возобновление поставок в сочетании со снижением мировых цен создает предпосылки для дальнейшего удешевления.

Эксперт предостерегает от долгосрочных прогнозов. По его словам, ситуация может быстро измениться, если возникнут новые проблемы с международными поставками.

Сколько будет стоить бензин до конца 2026 года

Ближайшие недели станут определяющими для проверки прогноза о цене на бензин в 80 гривен. По состоянию на 19 ноября средняя цена на А-95 по данным мониторинга 24 Канала составляет 87,08 гривны за литр. Чтобы достичь прогнозируемой отметки, цене на рынке нужно снизиться еще примерно на 8%.

По оценке Сергея Куюна, такое удешевление вполне реально. Эксперт считает, что бензин движется к отметке 80 гривен за литр, а дизель в ближайшее время может подешеветь до уровня ниже 100 гривен на всех АЗС.

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Для этого просто нужно время, где-то три недели, чтобы обновились запасы, потому что сейчас фактически в сеть поступает топливо, которое было закуплено еще по высоким ценам. Но закупочная стоимость уже существенно падает. Поэтому будет снижение цен, и довольно существенное– пояснил Куюн.

Более того, по его оценке, после снижения стоимости дизельного топлива ниже 100 гривен за литр может появиться потенциал для дальнейшего падения – до 90–93 гривен. Впрочем, для этого также требуется время, поскольку сетям необходимо реализовать ранее закупленные более дорогие партии.

В то же время говорить о стабильном удешевлении до конца года пока преждевременно. Куюн подчеркивает, что ситуация на международном рынке может измениться буквально за один день. В частности, новые атаки на суда в районе Ормузского пролива или остановка поставок способны вновь изменить динамику цен.

Пока можно сказать, что предпосылок для подорожания вообще нет. Вопрос сейчас заключается в том, насколько быстро цена будет падать до 80 гривен за бензин и до 90–93 гривен за дизельное топливо– отметил эксперт.

Таким образом, бензин по 80 гривен за литр уже не выглядит недостижимым сценарием. Оптовые цены снижаются, поставки постепенно нормализуются, а украинские АЗС начали пересматривать розничные ценники.

Впрочем, скорость снижения цен будет зависеть от того, как долго сохранится нынешняя ситуация на мировом рынке и насколько оперативно сети будут пополнять запасы топлива.