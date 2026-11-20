Після тривалого періоду високих цін український ринок пального перейшов до здешевлення. У листопаді вниз пішли як роздрібні цінники на АЗС, так і гуртова вартість бензину та дизелю. На цьому тлі з'явився прогноз, що бензин А-95 може наблизитися до 80 гривень за літр уже до кінця місяця.

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Водночас вартість пального на українських АЗС залишається суттєво вищою за цей орієнтир. Чи вистачить передумов для подальшого здешевлення, що відбувається на світовому ринку нафти та скільки може коштувати бензин до кінця 2026 року, дізнавався 24 Канал.

Як знизилися ціни на пальне в листопаді

У другій половині листопада зниження цін на пальне стало помітнішим і на українських АЗС. За даними моніторингу 24 Каналу, 19 листопада середня вартість бензину А-95 за день зменшилася на 1,25 гривні – до 87,08 гривні за літр. Дизель подешевшав на 46 копійок і коштував у середньому 101,27 гривні.

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Разом з цим автогаз рухається в протилежному напрямку, що свідчить про неоднорідність процесів на паливному ринку. Зниження цін помітне й у великих мережах АЗС:

UPG, "Укрнафта" та AMIC знизили вартість звичайного А-95 до 84,90 гривні за літр;

у мережах OKKO та WOG ціна становила 89,90 гривні, а SOCAR продавала бензин за 91,90 гривні.

Найнижчі цінники вже наближаються до 80 гривень, однак середня вартість бензину по ринку поки перевищує цю позначку на 7 гривень. Тож для такого здешевлення потрібне подальше зниження цін не лише в окремих мережах, а й загалом на АЗС.

Чому експерти прогнозують бензин по 80 гривень

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн ще 12 листопада прогнозував, що протягом наступних двох-трьох тижнів бензин може подешевшати приблизно на 10% – до 80 гривень за літр або навіть нижче.

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Підставою для такого прогнозу стало різке падіння гуртових цін: за один день бензин у гурті подешевшав на 10 гривень, до 74,70 гривні за літр, а митна вартість становила близько 65-66 гривень.

Відповідно, здешевлення закупівель створило можливість для мереж АЗС поступово переглядати роздрібні ціни.

У коментарі 24 Каналу Сергій Куюн пояснив, що український ринок пального здатний досить швидко реагувати на зміну зовнішньої кон'юнктури. Попри побоювання, що після тривалого подорожчання ціни залишатимуться високими, ситуація розвернулася у протилежний бік.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" У нас в Україні протягом пів року, навіть більше ніж пів року, було багато побоювань, що ці високі ціни вже назавжди. Ми думали, що в Україні ціни можуть тільки зростати і ніколи не впадуть. Але у нас ринок дуже ринковий. Є конкуренція, а оскільки ми країна-імпортер, то все дуже прозоро і лінійно.

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За словами експерта, український ринок швидко реагує на світові цінові коливання. Це означає, що падіння котирувань і закупівельної вартості вже створює підґрунтя для подальшого здешевлення бензину та дизелю.

Що відбувається з нафтою на світовому ринку

Вартість пального в Україні значною мірою залежить від зовнішнього ринку, адже країна імпортує нафтопродукти. Тому падіння світових котирувань створює передумови для здешевлення бензину та дизелю і на українських АЗС.

У листопаді нафта Brent суттєво подешевшала. За даними Мінфіну, 2 листопада її вартість становила 108,92 долара за барель, тоді як 19 листопада – 91,51 долара. За цей час котирування знизилися приблизно на 16%.

За словами Сергія Куюна, у жовтні на піку ціна нафти сягала близько 117 доларів за барель. Тож нинішнє падіння стало суттєвим послабленням цінового тиску на ринок пального.

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На міжнародному ринку на ситуацію впливають очікування збільшення пропозиції нафти та зміна оцінок ризиків її постачання.

19 листопада Reuters повідомляв про стабілізацію котирувань після попереднього падіння. Ринок продовжував балансувати між очікуваннями надлишку пропозиції та побоюваннями щодо постачання з Близького Сходу.

А атаки на судна поблизу Ормузької протоки підтримували побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням, тоді як збільшення запасів нафти у США свідчило про потенційне зростання пропозиції.

Втім, падіння вартості нафти не означає, що українські АЗС одразу перепишуть цінники. На роздрібну вартість впливають не лише світові котирування, а й ціни на готові нафтопродукти, курс валют, логістика та закупівельні умови.

Тому здешевлення на міжнародному ринку доходить до українських водіїв із певним часовим лагом.

Чому здешевлення нафти не гарантує падіння цін на АЗС

Попри позитивну динаміку, є кілька чинників, які можуть обмежити подальше зниження вартості пального.

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Передусім ідеться про валютний курс. Оскільки нафтопродукти закуповують за кордоном, послаблення гривні здатне збільшити витрати імпортерів навіть за нижчих світових цін. Відповідно, валютний чинник може частково нівелювати ефект від здешевлення закупівель. Інший аспект – логістика. Доставка пального до України потребує витрат на транспортування, перевалку, зберігання та страхування. Будь-які ускладнення на маршрутах постачання можуть збільшити кінцеву вартість продукції. Також важливу роль відіграють запаси самих мереж АЗС. Якщо компанії раніше закупили значні обсяги пального за вищими цінами, вони не завжди можуть одразу переглянути роздрібні цінники. Швидкість реакції залежить від того, коли дорожчі партії замінять новіші закупівлі. Окремим ризиком залишається геополітична ситуація. Загострення конфліктів на Близькому Сході, проблеми з морськими перевезеннями або перебої в постачанні можуть знову спричинити зростання світових цін.

Окремо Сергій Куюн звертає увагу на нормалізацію постачання пального в Україну. За його словами, у жовтні ринок зіткнувся з дефіцитом, що додатково підштовхнуло ціни вгору.

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Тепер ситуація поступово вирівнюється, а відновлення поставок разом зі зниженням світових цін створює передумови для подальшого здешевлення.

Експерт застерігає від довгострокових прогнозів. За його словами, ситуація може швидко змінитися, якщо виникнуть нові проблеми з міжнародними поставками.

Скільки коштуватиме бензин до кінця 2026 року

Найближчі тижні будуть визначальними для перевірки прогнозу щодо бензину по 80 гривень. Станом на 19 листопада середня ціна А-95 за моніторингом 24 Каналу становить 87,08 гривні за літр. Щоб досягти прогнозованої позначки, ринку потрібно знизитися ще приблизно на 8%.

За оцінкою Сергія Куюна, таке здешевлення цілком реалістичне. Експерт вважає, що бензин рухається до позначки 80 гривень за літр, а дизель найближчим часом може подешевшати до рівня нижче 100 гривень на всіх АЗС.

Для цього просто потрібен час, десь три тижні, щоб оновилися запаси, тому що зараз фактично в мережу йде пальне, яке було закуплене ще за високими цінами. Але закупівельна вартість уже суттєво падає. Тому буде полегшення, і досить суттєве– пояснив Куюн.

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Ба більше, за його оцінкою, після зниження вартості дизеля нижче 100 гривень за літр може з'явитися потенціал для подальшого падіння – до 90-93 гривень. Втім, для цього також потрібен час, оскільки мережам необхідно реалізувати раніше закуплені дорожчі партії.

Водночас говорити про стабільне здешевлення до кінця року поки передчасно. Куюн наголошує, що ситуація на міжнародному ринку може змінитися буквально за один день. Зокрема, нові атаки на судна в районі Ормузької протоки або зупинка постачання здатні знову розвернути цінову динаміку.

Поки можна казати, що передумов для подорожчання взагалі немає. Питання зараз полягає в тому, наскільки швидко ціна падатиме до 80 гривень на бензин і до 90-93 гривень на дизельне пальне– зазначив експерт.

Таким чином, бензин по 80 гривень за літр уже не виглядає недосяжним сценарієм. Гуртові ціни знижуються, постачання поступово нормалізується, а українські АЗС почали переглядати роздрібні цінники.

Втім, швидкість здешевлення залежатиме від того, як довго збережеться нинішня ситуація на світовому ринку та наскільки оперативно мережі оновлюватимуть запаси пального.