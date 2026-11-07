Добыча нефти и газа в Арктике: что решила Европа и почему Украина должна ожидать

Почему Европа изменила свою позицию в отношении Арктики

Почему Брюссель решил изменить подход, воспользуется ли этим Россия и может ли освоение арктических месторождений повлиять на цены на газ и топливо – рассказал 24 Каналу американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик.

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В стратегии от 20 октября Евросоюз сохранил намерение не допустить освоения арктических ископаемых ресурсов. Однако больше не обязуется добиваться международного правового запрета на разработку новых нефтегазовых месторождений.

Это не означает, что ЕС разрешил бурение в Арктике или отменил общий запрет на него. Речь идет об изменении дипломатического подхода. То есть Брюссель больше не настаивает на создании международного механизма, который должен был бы остановить новые проекты во всем регионе.

Как объясняет Юрий Ванетик, Европа понимает, что убедить все заинтересованные страны поддержать такой запрет вряд ли удастся. Среди них – США, Россия и другие государства, имеющие собственные интересы в Арктике.

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Важную роль играет и Норвегия. Страна настаивает на разведке месторождений в своей части Баренцева моря, поскольку добыча на старых месторождениях постепенно сокращается. Для Европы этот вопрос касается не только экономической выгоды, но и надежности поставок энергоносителей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Юрий Ванетик Американский адвокат и политический стратег Европе нужны надежные энергоносители, Норвегия остается особенно важным поставщиком, и Брюссель понимает, что Вашингтон, Москва и другие заинтересованные стороны в Арктике вряд ли подпишут универсальный запрет.

Почему Арктика интересует США, Россию и Китай

Арктика важна не только из-за запасов нефти и газа. Контроль над морскими маршрутами, военное присутствие, связь, наблюдение за северными территориями и доступ к критически важным минералам также имеют большой вес.

США владеют значительной частью арктической территории благодаря Аляске и самостоятельно определяют правила добычи на своей территории. Изменение позиции ЕС может облегчить диалог Вашингтона с европейскими и норвежскими партнерами. Однако оно не дает американским компаниям новых прав на разработку месторождений.

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Россия обладает самой длинной арктической береговой линией, развитой военной инфраструктурой и планами по расширению судоходства по Северному морскому пути. Китай, хотя и не граничит с Арктикой, пытается закрепиться в регионе с помощью инвестиций, научных проектов и логистических партнерств.

По мнению Ванетика, соперничество между странами не обязательно будет означать борьбу за новые территории. Значительная часть месторождений расположена в пределах национальных юрисдикций. Больше рисков создают споры о границах континентального шельфа, военное использование инфраструктуры и усиление присутствия флотов в морских коридорах.

Есть и чисто экономическая проблема: наличие месторождений еще не гарантирует прибыльной добычи. Арктические проекты требуют больших инвестиций, специального оборудования, транспортной инфраструктуры, страхования и значительных затрат на экологическую безопасность.

Может ли Россия выиграть от решения ЕС

Для России ослабление европейской кампании за международный запрет может быть выгодным. Оно делает дискуссию об освоении арктических ресурсов менее категоричной и потенциально создает более благоприятные условия для российских планов в регионе.

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Однако говорить о реальном усилении российских возможностей пока преждевременно. Решение ЕС не отменяет санкций, не возвращает России доступ к западному финансированию и не снимает ограничений на поставки специализированного оборудования.

Для арктических проектов это особенно важно. Ведь без технологий, судов, страхования и финансирования реализовать их значительно сложнее.

Арктические мегапроекты особенно уязвимы к ограничениям в отношении специализированного оборудования, судоходства, страхования и платежей– объясняет Ванетик.

К тому же Россия может столкнуться с усилением конкуренции. Если Норвегия, США и другие страны увеличат поставки энергоносителей, российским компаниям будет сложнее рассчитывать на расширение своего рынка.

Для Украины важно, чтобы изменение европейской политики не стало поводом для обхода санкций. Особенно тщательно нужно контролировать посредников и логистические схемы, которые используются для перевозки российской нефти, в частности так называемый теневой флот.

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Повлияет ли добыча в Арктике на цены на газ и топливо

Рассчитывать на быстрое подешевение топлива или газа из-за изменения политики ЕС не стоит. Даже если страны активнее займутся разработкой арктических месторождений, до начала добычи могут пройти годы. Сначала нужно провести разведку, получить разрешения, найти инвесторов и построить необходимую инфраструктуру. Часть проектов может оказаться экономически невыгодной.

В перспективе новые объемы нефти и газа могут увеличить предложение на мировом рынке и сдержать рост цен. Но многое будет зависеть от спроса, стоимости добычи, решений ОПЕК и ситуации с перевозками. На цену газа также будут влиять возможности его транспортировки и сжижения.

Для США освоение арктических ресурсов – скорее долгосрочная перспектива, чем способ быстро снизить цены на топливо. Собственная добыча может помочь стране диверсифицировать поставки, привлечь инвестиции и создать рабочие места. Но даже значительные внутренние запасы не защищают американских потребителей от колебаний мировых цен на нефть.

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Украина же не получит прямого эффекта от возможного расширения добычи в Арктике. Для нашей энергетической безопасности гораздо важнее защита энергетических объектов от российских атак, ремонт электросетей, газохранилища, подключение к европейским энергосистемам и стабильный импорт.

Как отмечает Юрий Ванетик, диверсификация европейского газового рынка может опосредованно помочь Украине, ведь она снизит зависимость Европы от российских энергоносителей. Но рассчитывать на арктическую добычу как на быстрый источник дополнительных ресурсов для Украины не стоит.

К слову, что находится под санкциями " российский проект "Арктик СПГ 2", " подала иск в суд. Причиной стали недостроенные газовозы. Поэтому российская компания "Новатэк", управляющая проектом, требует компенсацию от южнокорейского судостроителя Hanwha Ocean. Речь идет о более чем миллиарде долларов.