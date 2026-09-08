Как санкции сорвали контракт

Иск на сумму 1,37 триллиона южнокорейских вон, или около 1,02 миллиарда долларов, россияне подали в Сингапурский международный арбитражный центр, пишет Reuters.

Суть конфликта заключается в том, что компания Hanwha Ocean, ранее называвшаяся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, должна была построить для "Арктик СПГ 2" шесть ледокольных СПГ-танкеров класса Arc7:

три судна предназначались для российского "Совкомфлота";

что еще три – для японской Mitsui O.S.K. Lines.

Однако три танкера, заказанные "Совкомфлотом", впоследствии были отменены.

Hanwha объяснила, что не хотела подвергаться санкциям, которые западные страны ввели против России из-за ее войны против Украины.

Теперь "Арктик СПГ 2" требует компенсацию за расторжение контракта на строительство судов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как санкции осложнили работу завода

Следует отметить, что санкции нанесли серьезный удар по проекту "Арктик СПГ 2".

По первоначальному замыслу он должен был стать одним из крупнейших СПГ-проектов России. Завод рассчитан на производство около 19,8 миллиона тонн сжиженного газа в год.

Однако американские санкции значительно затруднили его реализацию. "Новатэк", владеющая 60% проекта, начала производство на "Арктик СПГ 2" еще в декабре 2023 года.

Однако первые поставки конечным покупателям начались только в августе 2024 года. Тогда газ приобрел Китай.

В то же время, напомним, за последний год Россия резко увеличила свой "теневой флот" для перевозки газа с завода "Арктик СПГ". По подсчетам аналитиков, как минимум 20 судов в настоящее время обслуживают этот проект в Арктике.