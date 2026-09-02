Как увеличился "теневой флот"

По данным анализа слежения за судами, в настоящее время как минимум 20 судов обслуживают этот проект в Арктике. Большинство из них имеют непрозрачную структуру собственности, что свидетельствует об их принадлежности к "теневому флоту", пишет Bloomberg.

Последним в этот список добавилось судно российского производства, имеющее усовершенствованный ледовый класс. Это уже второй танкер такого типа, рассчитанный на плавание в ледяных водах в течение всего года.

Следует добавить, что в конце декабря судов для перевозки СПГ из Арктики в России было всего 11.

Кто остается главным покупателем СПГ

В настоящее время Россия активно ищет новые возможности для сбыта газа, который ранее поставляла в Европу по трубопроводам. После потери европейского рынка Кремль все больше делает ставку на экспорт СПГ.

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Однако санкции США и Европы против проекта Arctic LNG 2 вынудили оккупантов отложить идею утроить добычу газа к 2030 году, но завод продолжает работать. Именно для этого и был резко увеличен "теневой флот".

Москва создает логистические возможности для поставок все больших объемов СПГ с Arctic LNG 2 в Азию,

– пояснил основатель аналитического центра Arctic Institute Мальте Гумперт.

Впрочем, есть важный нюанс: ведь СПГ из России, на который наложены санкции, пока покупает только Китай.

Это сближает Пекин и Москву. Экспорт энергоносителей по морю и трубопроводу помогает поддерживать тесные связи между странами, но и все больше усиливает зависимость России от Китая.

Напомним, сейчас Кремль отчаянно пытается защитить свои нелегальные морские пути. В конце августа британские военные зафиксировали передвижение российских военных кораблей, сопровождавших подпадающие под санкции грузовые суда через Ла-Манш.

Между тем советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "теневой флот" остается для Путина едва ли не единственным инструментом финансирования войны, поэтому Запад должен переходить от частичных ограничений к полной экономической изоляции России.