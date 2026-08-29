Об этом пишет The Guardian.

Что известно о российских судах у берегов Великобритании?

"Интенсивная" операция Королевского флота длилась 72 часа еще на прошлой неделе, однако о ней стало известно лишь сейчас.

Британские военные следили за четырьмя российскими судами, которые направлялись из Северного моря через Ла-Манш. В частности, российский эсминец "Адмирал Левченко" сопровождал подпадающие под санкции грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта" в направлении Дувра.

За передвижением российских кораблей наблюдали британские HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn. Кроме того, Королевский флот задействовал вертолет для воздушного наблюдения.

Россия, со своей стороны, дополнительно направила в этот район фрегат "Неустрашимый".

В британском флоте ранее предупреждали о росте активности России вблизи британских вод. Российские военные корабли все чаще замечают в проливе между британским Дувром и французским Кале, а также в Северном море.

Напомним, Россия перебросила в Балтийское море ракетный фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" и эсминец "Адмирал Левченко". Передислокация происходит на фоне угроз Кремля защищать российский теневой флот от действий европейских государств.

"Адмирал Касатонов" относится к классу фрегатов "Адмирал Горшков" и был введен в эксплуатацию в 2020 году. Корабль способен применять крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ранее фрегат преимущественно использовался для сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и вблизи Ла-Манша.

Эсминец "Адмирал Левченко", находящийся на вооружении с 1988 года, прибыл в регион еще в конце июля. Россия официально не объяснила причины передислокации кораблей, однако в последнее время ее военные все чаще сопровождают танкеры теневого флота, который используется для обхода западных санкций.

Перед появлением российских кораблей в Балтике Путин пригрозил европейским странам ответом на действия против судов теневого флота, назвал досмотры российских кораблей "пиратством".