Про це пише The Guardian.

Що відомо про російські судна біля берегів Британії?

"Інтенсивна" операція Королівського флоту тривала 72 години ще минулого тижня, однак про неї стало відомо лише зараз.

Британські військові стежили за чотирма російськими суднами, які прямували з Північного моря через Ла-Манш. Зокрема, російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував підсанкційні вантажні судна "Генерал Скобелєв" та "Спарта" у напрямку Дувра.

За пересуванням російських кораблів спостерігали британські HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn. Крім того, Королівський флот залучив гелікоптер для повітряного спостереження.

Росія зі свого боку додатково відправила до району фрегат "Неустрашимий".

У британському флоті раніше попереджали про зростання активності Росії поблизу британських вод. Російські військові кораблі дедалі частіше помічають у протоці між британським Дувром і французьким Кале, а також у Північному морі.

Нагадаємо, Росія перекинула до Балтійського моря ракетний фрегат Північного флоту "Адмірал Касатонов" та есмінець "Адмірал Левченко". Передислокація відбувається на тлі погроз Кремля захищати російський тіньовий флот від дій європейських держав.

"Адмірал Касатонов" належить до класу фрегатів "Адмірал Горшков" та був введений в експлуатацію у 2020 році. Корабель здатен застосовувати крилаті ракети "Калібр" та гіперзвукові ракети "Циркон". Раніше фрегат переважно використовували для супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та поблизу Ла-Маншу.

Есмінець "Адмірал Левченко", який перебуває на озброєнні з 1988 року, прибув до регіону ще наприкінці липня. Росія офіційно не пояснила причини передислокації кораблів, однак останнім часом її військові дедалі частіше супроводжують танкери тіньового флоту, який використовується для обходу західних санкцій.

Перед появою російських кораблів у Балтиці Путін пригрозив європейським країнам відповіддю на дії проти суден тіньового флоту, назвавши перевірки російських кораблів "піратством".