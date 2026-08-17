Про це повідомляє видання Bild.

Що відомо про перекидання російських кораблів до Балтики?

За інформацією ЗМІ, введений в експлуатацію у 2020 році фрегат належить до класу Адмірал Горшков. Це судно здатне нести крилаті ракети Калібр та гіперзвукові комплекси Циркон.

Раніше цей корабель використовували переважно для супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш. Наприкінці липня до регіону також прибув есмінець "Адмірал Левченко", який перебуває на озброєнні з 1988 року та оснащений зенітними комплексами, торпедами й артилерією.

Офіційна Москва не пояснює причин такої передислокації. Водночас останніми місяцями російське командування дедалі частіше залучає військові судна для супроводу танкерів так званого тіньового флоту, який допомагає обходити західні санкції.

Незадовго до появи кораблів у Балтиці російський лідер Володимир Путін пригрозив європейським країнам заходами у відповідь на дії проти тіньового флоту. Він назвав перевірки російських суден західними державами "піратством".

Експерт із морської безпеки Моріц Брейк вважає, що такі заяви не варто сприймати виключно як риторику.

Москва може намагатися створити невизначеність і підвищити для європейських держав ціну заходів проти російського тіньового флоту,

– зазначив він.

Експерт також наголосив, що Європа не повинна демонструвати готовність миритися з подібними погрозами, особливо у разі їх підкріплення конкретними діями на морі.

Нагадаємо, Росія розширює мережу секретних баз для запуску далекобійних дронів. Журналісти виявили щонайменше 10 таких об’єктів і 59 пускових рейок. Нові БпЛА потенційно можуть досягати території країн НАТО, зокрема Польщі, однак доказів підготовки Росією прямого нападу наразі немає.