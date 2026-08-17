Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph.

Що відомо про нові бази Росії для запуску дронів?

На основі документів і супутникових даних журналісти знайшли щонайменше 10 російських баз із облаштованими пусковими майданчиками.

Загальна ж кількість пускових рейок уздовж кордону з Білоруссю та Україною сягнула щонайменше 59 одиниць.

За даними розслідування, Росія розширює мережу пунктів управління та запуску безпілотників. Частину таких об'єктів облаштували на території військових баз і цивільних аеродромів, інші – у сільській місцевості.

Аналіз супутникових знімків DroneSec виявив близько 20 нових пускових рейок, частина з яких має збільшену довжину. Це може свідчити про їхню адаптацію для запуску нових російських дронів із більшою дальністю.

Яка небезпека існує для НАТО?

The Telegraph оцінює мережу військових баз для дронів як потенційну довгострокову загрозу для НАТО. Розташування окремих баз теоретично дозволяє сучасним російським БпЛА досягати території Польщі, зокрема Варшави.

Водночас доказів підготовки Росією прямого нападу на Польщу немає. Західні розвідки допускають, що Москва може розглядати диверсії, атаки на критичну інфраструктуру або операції під чужим прапором. Супутникові дані також свідчать про накопичення значних запасів нових дронів.

На одній із баз одночасно може зберігатися понад 1000 апаратів, а на інших об'єктах продовжується встановлення додаткових пускових позицій. Йдеться, зокрема, про "Герань-4" і "Герань-5", які мають вищу швидкість і здатні нести до 90 кілограмів бойового навантаження.

До речі, станом на серпень Росія щомісяця виробляє близько 3 тисяч реактивних БпЛА, тоді як випуск звичайних "Герань-2" становить приблизно 2,8 тисячі. Це свідчить про поступальний перехід Росії до швидших і потужніших ударних дронів, що ускладнює їхнє перехоплення та збільшує навантаження на українську ППО.

На думку засновника DroneSec Майка Монніка, Москва розширює цю інфраструктуру для посилення ударів по Україні та потенційного тиску на країни НАТО.

До того ж, відбувається це під відповідний інформаційний супровід. Нещодавно російські пропагандисти показали сюжет про застосування реактивного ударного дрона БМ-35. За їхніми заявами, апарат розганяється до понад 350 кілометрів на годину й здатний долати понад 200 кілометрів.