Інформацію про це з посиланням на сюжет телеканалу НТВ поширив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про модернізований дрон росіян?

Росіяни заявляють, що реактивний БМ-35 можна підготувати до запуску за лічені хвилини. Дрон стартує з мобільної платформи, а оператор, за їхніми словами, здатен керувати ним упродовж усього польоту.

Водночас окупанти стверджують, що українські засоби РЕБ нібито не впливають на його роботу.

БМ-35 оснащений бойовою частиною масою близько 10 кілограмів і, за заявленими характеристиками, здатен долати понад 200 кілометрів зі швидкістю понад 350 кілометрів за годину.

Саме висока швидкість, як стверджують російські оператори, ускладнює його перехоплення. Дрони застосовує угруповання "Север" на напрямках у прикордонних районах Харківщини та Сумщини.

Їх використовують передусім для ударів по українській логістиці, позиціях і маршрутах переміщення. Водночас Україна вже працює над засобами протидії таким цілям: розробники перехоплювачів переходять на реактивні двигуни, щоб збільшити швидкість апаратів.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, окупанти відмовилися від надмасованих запусків по 600 – 1000 апаратів, характерних для початку 2026 року. Нині під час одного удару вони зазвичай застосовують близько 150 – 300 "Гераней", компенсуючи меншу кількість використанням потужніших реактивних дронів, які складніше перехоплювати українській ППО.