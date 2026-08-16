Информацию об этом со ссылкой на репортаж телеканала НТВ распространил советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о модернизированном дроне россиян?

Россияне заявляют, что реактивный БМ-35 можно подготовить к запуску за считанные минуты. Дрон стартует с мобильной платформы, а оператор, по их словам, способен управлять им на протяжении всего полета.

В то же время оккупанты утверждают, что украинские средства РЭБ якобы не влияют на его работу.

БМ-35 оснащен боевой частью массой около 10 килограммов и, по заявленным характеристикам, способен преодолевать более 200 километров со скоростью свыше 350 километров в час.

Именно высокая скорость, как утверждают российские операторы, затрудняет его перехват. Дроны применяет группировка "Север" на направлениях в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Их используют прежде всего для ударов по украинской логистике, позициям и маршрутам перемещения. В то же время Украина уже работает над средствами противодействия таким целям: разработчики перехватчиков переходят на реактивные двигатели, чтобы увеличить скорость аппаратов.

К слову, по оценкам Института изучения войны, оккупанты отказались от массированных запусков по 600 – 1000 аппаратов, характерных для начала 2026 года. Сейчас во время одного удара они обычно применяют около 150 – 300 "Гераней", компенсируя меньшее количество использованием более мощных реактивных дронов, которые сложнее перехватить украинской ПВО.