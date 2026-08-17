Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Что известно о новых российских базах для запуска дронов?

На основании документов и спутниковых данных журналисты обнаружили как минимум 10 российских баз с оборудованными пусковыми площадками.

Общее же количество пусковых рельсов вдоль границы с Беларусью и Украиной достигло как минимум 59 единиц.

По данным расследования, Россия расширяет сеть пунктов управления и запуска беспилотников. Часть таких объектов обустроена на территории военных баз и гражданских аэродромов, остальные – в сельской местности.

Анализ спутниковых снимков DroneSec выявил около 20 новых пусковых рельсов, часть из которых имеет увеличенную длину. Это может свидетельствовать об их адаптации для запуска новых российских дронов с большей дальностью.

Какая опасность существует для НАТО?

The Telegraph оценивает сеть военных баз для дронов как потенциальную долгосрочную угрозу для НАТО. Расположение отдельных баз теоретически позволяет современным российским БПЛА достигать территории Польши, в частности Варшавы.

В то же время доказательств подготовки Россией прямого нападения на Польшу нет. Западные спецслужбы допускают, что Москва может рассматривать диверсии, атаки на критическую инфраструктуру или операции под чужим флагом. Спутниковые данные также свидетельствуют о накоплении значительных запасов новых дронов.

На одной из баз одновременно может храниться более 1000 аппаратов, а на других объектах продолжается установка дополнительных пусковых позиций. Речь идет, в частности, о "Герань-4" и "Герань-5", которые обладают более высокой скоростью и способны нести до 90 килограммов боевой нагрузки.

Кстати, по состоянию на август Россия ежемесячно производит около 3 тысяч реактивных БПЛА, тогда как выпуск обычных "Герань-2" составляет примерно 2,8 тысячи. Это свидетельствует о постепенном переходе России к более быстрым и мощным ударным дронам, что затрудняет их перехват и увеличивает нагрузку на украинскую ПВО.

По мнению основателя DroneSec Майка Монника, Москва расширяет эту инфраструктуру для усиления ударов по Украине и потенциального давления на страны НАТО.

К тому же, это сопровождается соответствующей информационной кампанией. Недавно российские пропагандисты показали сюжет об использовании реактивного ударного дрона БМ-35. По их заявлениям, аппарат разгоняется до более чем 350 километров в час и способен преодолевать расстояние свыше 200 километров.