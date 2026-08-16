Об этом сообщили в ГУР в комментарии для "Милитарного".

Что известно о производстве "Гераней" в России?

Реактивные "Шахеды" начали активно появляться в арсенале страны-агрессора в начале 2026 года. В апреле их доля среди запущенных дронов составляла около 15–20%, а в июле Россия применила их примерно в пять раз больше, чем в июне.

Во время отдельных атак доля реактивных аппаратов доходила до двух третей от всех запущенных БПЛА.

Одной из причин переориентации производства является стремление России получить более быстрые дроны, которые сложнее перехватить. В то же время Москва зависит от поставок турбореактивных двигателей из Китая и пытается наладить их собственное производство.

"Герань-4" получила более мощный реактивный двигатель, поэтому ее скорость, по приведенным данным, может достигать 350–500 километров в час, а дальность – около 850 километров. Дрон способен нести боевую часть массой от 50 килограммов.

В свою очередь, "Герань-5" имеет иную конструкцию, больше напоминающую крылатую ракету. Она оснащена более мощным двигателем, имеет боевую часть весом до 90 килограммов, а заявленная дальность ее применения составляет около 1000 километров.

Таким образом, Россия постепенно смещает акцент с массовости на использование более быстрых и мощных ударных БПЛА, что создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО и вынуждает разрабатывать новые средства перехвата.

Отметим, что российские пропагандисты также продемонстрировали применение реактивного ударного дрона БМ-35, который, по их заявлениям, способен разгоняться до более чем 350 километров в час и преодолевать расстояние свыше 200 километров.