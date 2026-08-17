Об этом сообщает издание Bild.

Что известно о переброске российских кораблей в Балтику?

По информации СМИ, введенный в эксплуатацию в 2020 году фрегат относится к классу "Адмирал Горшков". Это судно способно нести крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые комплексы "Циркон".

Ранее этот корабль использовался преимущественно для сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш. В конце июля в регион также прибыл эсминец "Адмирал Левченко", который находится на вооружении с 1988 года и оснащен зенитными комплексами, торпедами и артиллерией.

Официальная Москва не объясняет причин такой передислокации. В то же время в последние месяцы российское командование все чаще задействует военные корабли для сопровождения танкеров так называемого теневого флота, который помогает обходить западные санкции.

Незадолго до появления кораблей в Балтике российский лидер Владимир Путин пригрозил европейским странам ответными мерами на действия против теневого флота. Он назвал проверки российских судов западными государствами "пиратством".

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк считает, что такие заявления не стоит воспринимать исключительно как риторику.

Москва может пытаться создать неопределенность и повысить для европейских государств цену мер против российского теневого флота,

– отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что Европа не должна демонстрировать готовность мириться с подобными угрозами, особенно в случае их подкрепления конкретными действиями на море.

Напомним, Россия расширяет сеть секретных баз для запуска дальнобойных дронов. Журналисты обнаружили как минимум 10 таких объектов и 59 пусковых рельсов. Новые БПЛА потенциально могут достигать территории стран НАТО, в частности Польши, однако доказательств подготовки Россией прямого нападения пока нет.