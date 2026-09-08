Як санкції зірвали контракт

Позов на 1,37 трильйона південнокорейських вон, або близько 1,02 мільярда доларів, росіяни подали до Сінгапурського міжнародного арбітражного центру, пише Reuters.

Суть конфлікту полягає у тому, що Hanwha Ocean, яка раніше називалася Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, мала побудувати для "Арктик СПГ 2" шість криголамних СПГ-танкерів класу Arc7:

три судна призначалися для російського "Совкомфлоту";

ще три – для японської Mitsui O.S.K. Lines.

Однак три танкери, замовлені "Совкомфлотом", згодом скасували.

Hanwha пояснила, що не захотіла потрапляти під удар санкцій, які західні країни запровадили проти Росії через її війну проти України.

Тепер "Арктик СПГ 2" вимагає компенсацію через розірвання контракту на будівництво суден.

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Як санкції ускладнили роботу заводу

Слід зауважити, що санкції завдали вагомого удару по проєкту "Арктик СПГ 2".

За початковим задумом, він мав стати одним із найбільших СПГ-проєктів Росії. Завод розрахований на виробництво близько 19,8 мільйона тонн скрапленого газу на рік.

Проте американські санкції значно ускладнили його реалізацію. "Новатек", яка володіє 60% проєкту, почала виробництво на "Арктик СПГ 2" ще у грудні 2023 року.

Однак перші поставки кінцевим покупцям розпочалися лише в серпні 2024 року. Тоді газ придбав Китай.

Водночас, нагадаємо, за останній рік Росія різко наростила свій "тіньовий флот" для перевезення газу з заводу "Арктик СПГ". За підрахунками аналітиків, щонайменше 20 суден наразі обслуговують цей проєкт в Арктиці.