Украина впервые продала газ Молдове: как это повлияет на ситуацию зимой

Украина начала экспортировать частный газ в Молдову

Об экономическом значении первой поставки, перспективах экспорта и рисках для энергетической безопасности Украины в комментарии для 24 Канала рассказал американский юрист и политический стратег Юрий Ванетик.

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Первая поставка 2 миллионов кубометров газа в Молдову имеет прежде всего демонстрационное и коммерческое значение. Она показывает, что украинские частные газодобывающие компании могут работать не только на внутреннем рынке, но и продавать ресурс за границу.

Для Молдовы это еще один потенциальный канал поставок газа. В то же время для украинских производителей это возможность найти новых покупателей, получать валютную выручку и расширять бизнес.

Однако называть эту сделку началом полноценного экспорта газа пока рано. Объем в 2 миллиона кубометров невелик по сравнению с потребностями украинского рынка. Речь идет скорее о первом коммерческом прецеденте, который может стать основой для последующих контрактов.

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Юрий Ванетик Американский юрист и политический стратег Экономическое значение заключается не столько в непосредственных поступлениях иностранной валюты, сколько в открытии пути для частных инвестиций, рыночной конкуренции и более тесной интеграции с европейской торговлей энергоносителями.

По его словам, чтобы экспорт стал стабильным направлением бизнеса, Украине нужны регулярные поставки, конкурентные цены, предсказуемые правила и достаточные объемы собственной добычи.

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Сможет ли Украина продавать газ другим странам Европы

Молдова может стать первым рынком для расширения экспорта украинского частного газа. В перспективе украинские производители потенциально смогут работать и с другими европейскими покупателями.

У Украины для этого есть определенные преимущества: развитая газовая отрасль, опытные операторы, подземные хранилища и трансграничная инфраструктура. Географическая близость к Молдове также делает это направление логичным для первых коммерческих сделок.

Однако одних ресурсов и инфраструктуры недостаточно. Для увеличения экспорта нужны новые инвестиции в добычу, бурение и разработку месторождений, защиту газовой инфраструктуры, а также надежные маршруты поставок.

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Отдельный вопрос – стабильность государственной политики. Инвесторам важно понимать, на каких условиях они смогут продавать газ за границу и не изменятся ли правила в последний момент.

Как отмечает эксперт, разрешение частным производителям экспортировать до 15% добытого газа следует рассматривать как ограниченный политический эксперимент, а не как гарантию постоянного доступа к внешним рынкам.

Ключевым условием должно оставаться наличие реального излишка газа после обеспечения внутренних потребностей и необходимых запасов.

Почему экспорт газа может быть выгоден Украине

Продажа газа за рубеж может принести украинским компаниям валютную выручку, а государству – дополнительные налоговые поступления. Кроме того, доступ к внешним рынкам создает стимулы для частных производителей вкладывать средства в разработку новых месторождений и увеличение добычи.

Что касается геополитики, то если у Молдовы будет больше вариантов закупки газа, ее зависимость от отдельных поставщиков будет уменьшаться. Это важно для региона, где Россия долгое время использовала энергетическую зависимость как инструмент политического давления.

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Для Украины такая торговля также означает постепенную интеграцию в региональный энергетический рынок. Страна может выступать не только покупателем газа, но и поставщиком этого ресурса для соседних государств.

В то же время не стоит переоценивать экономический эффект первой сделки. Одна поставка не создает полноценного экспортного рынка. Для этого нужны постоянные контракты, достаточные объемы добычи и конкурентоспособная цена.

Не останется ли Украина без газа из-за экспорта

Самый важный вопрос – безопасно ли продавать газ за границу в преддверии зимы. Украинская энергетическая система остается уязвимой из-за российских атак на инфраструктуру, возможных перебоев с добычей и транспортировкой, а также риска дополнительной потребности в импорте.

Поэтому экспортная политика должна зависеть от реального состояния внутреннего газового баланса. Сам факт наличия частной добычи еще не означает, что весь добытый ресурс можно безопасно продать другим странам.

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Юрий Ванетик считает, что правительство должно разрешать экспорт только на основании проверенных прогнозов добычи и запасов. При этом необходимо оставлять достаточный резерв на отопительный сезон и предусмотреть возможность приостановки поставок за границу, если внутренняя ситуация ухудшится.

В первую очередь газом должны быть обеспечены домохозяйства, централизованное отопление, критически важная инфраструктура и ключевые промышленные предприятия.

Важно учитывать не только общие объемы газа в стране, но и возможность доставить его потребителям в случае чрезвычайной ситуации.

Энергетический суверенитет означает свободу экспортировать, когда позволяют условия, и дисциплину прекращать экспорт, когда этого требует национальная безопасность– подчеркивает эксперт.

К слову, в настоящее время Молдова рассматривает возможность приобрести у украинских поставщиков от 10 до 50 миллионов кубометров природного газа. Сейчас ведутся переговоры между сторонами. Объем закупки будет зависеть от согласованной формулы цены и доступности ресурса. Для правительства Молдовы это попытка снизить финансовую нагрузку на население страны. Ведь с октября тарифы выросли на 29%.