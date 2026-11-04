Экспорт газа: Молдова планирует закупить у Украины до 50 миллионов кубометров

Сколько топлива планируют закупить соседи

Республика Молдова рассматривает возможность приобрести у украинских поставщиков от 10 до 50 миллионов кубометров природного газа. Государственная компания Energocom уже ведет соответствующие коммерческие переговоры, рассчитывая получить цену ниже рыночной, о чем пишет Albasat.md.

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По словам министра энергетики Молдовы Дорина Жунгиету, потенциальный объем закупки будет напрямую зависеть от доступности ресурса и согласованной формулы цены. Чиновник подчеркнул, что переговоры ведутся как с государственными операторами, так и с частными компаниями в Украине.

Все участники энергетического рынка работают по биржевым индикаторам. Потенциально мы могли бы закупить от 10 до 50 миллионов кубометров, так как нам не нужны слишком большие объемы на одну зиму– Дорин Жунгиету, министр энергетики Молдовы.

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Детали ценообразования пока держатся в секрете из-за незавершенных коммерческих переговоров. Однако главная цель таких маневров очевидна – попытка снизить финансовую нагрузку на собственное население, ведь с 1 октября тарифы для молдавских потребителей резко подскочили почти на 29%.

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Жунгиету откровенно признал, что страна пытается получить ресурс дешевле, чем по европейским котировкам. "Если бы нам не было выгодно закупать газ из Украины, мы бы даже не прилагали этих усилий", – пояснил глава ведомства.

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Напомним, что Украина ввела жесткий запрет на экспорт "голубого топлива" с начала полномасштабного вторжения, но в октябре 2026 года правительство временно смягчило ограничения. Частным добывающим компаниям разрешили продавать за границу часть ресурса, однако это окно возможностей закроется уже 30 ноября.

Именно поэтому Кишинев пытается максимально ускорить процесс. На прошлой неделе Молдова уже опробовала этот механизм, успешно приобретя первые 2 миллиона кубометров газа у украинских частных поставщиков по цене ниже европейской.