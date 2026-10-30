Экспорт газа: Молдова начала закупать газ у Украины по сниженным ценам

Почему соседняя страна резко сменила поставщика

Молдова впервые приобрела 2 миллиона кубометров природного газа на украинском рынке по цене, которая оказалась ниже спотовой. Премьер-министр страны Василе Тофан заявил, что государственная компания Energocom успешно подключилась к украинской газовой бирже, о чем пишет TVRMoldova.

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Благодаря этому шагу Кишинев смог сэкономить около 10 евро на каждом мегаватте. "Объемы небольшие, но мы хотели проверить механизм: можем ли мы закупать газ в Украине дешевле и расторгнуть контракты, которые у нас уже есть. Механизм сработал", – подчеркнул глава правительства.

Обратите внимание! В настоящее время в Украине работают как государственная компания "Нафтогаз", так и частные добывающие компании, накопившие значительные резервы. Последние получили право экспортировать до 15% собственной добычи на свободный рынок. Однако это окно возможностей носит временный характер.

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Разрешение на экспорт для частных компаний действует только до 30 ноября. Уже с 1 декабря и до марта следующего года продавать газ за границу снова запретят. Именно поэтому молдавские власти пытаются максимально ускорить переговоры, чтобы зафиксировать выгодные цены и обеспечить страну ресурсом на зиму.

Как это отразится на кошельках обычных потребителей

Главная цель таких маневров – попытка снизить финансовую нагрузку на население. С 1 октября молдавские потребители столкнулись с резким скачком цен: тариф вырос почти на 29% и теперь составляет 26,14 лея за кубометр. Если правительству удастся заключить контракты на поставку больших объемов более дешевого украинского газа, это создаст реальные предпосылки для пересмотра и снижения коммунальных платежей.

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Напомним, что Украина ввела жесткий запрет на продажу природного газа за границу сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, чтобы гарантировать собственную энергетическую безопасность. Однако в октябре 2026 года правительство частично смягчило эти ограничения. Частным производителям разрешили продавать на аукционах часть ресурса, который они закачали в газотранспортную систему месяцем ранее, что и открыло путь для поставок в соседнюю Молдову.

Кстати, энергетический рынок Европы вновь переживает нестабильность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Цены на газ взлетели, газохранилища заполнены хуже, чем в прошлом году, а промышленность уже ощущает последствия подорожания.