Европу накрывает новый кризис: газ подорожал до уровня, которого не было с 2022 года

Как выросли цены на газ в Европе

Базовый контракт на природный газ в Европе 28 октября ненадолго достиг 100 евро за мегаватт-час, приблизившись к кризисным показателям 2022 года, пишет Reuters.

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Главной причиной такого скачка стали перебои с поставками сжиженного газа по транспортным маршрутам Ближнего Востока на фоне войны против Ирана. Сейчас цены примерно в три раза выше, чем до начала этого конфликта, как свидетельствуют данные биржи Intercontinental Exchange.

Высокие оптовые цены на газ постепенно отражаются и в счетах за электроэнергию для населения и предприятий:

Фьючерсы на базовую нагрузку электроэнергии в Германии с поставкой в следующем году выросли на 1,7% – до 159,30 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень с июня 2023 года.

Во Франции цена поднялась до 122,50 евро за мегаватт-час, приблизившись к максимуму за два года.

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Каковы запасы газа в Европе

В то же время Европа вступила в отопительный сезон с газохранилищами, заполненными лишь на 75%. А в Германии этот показатель составляет вообще около 60%.

С приближением зимы у Европы запасы газа в хранилищах меньше, чем необходимо, и меньше возможностей быстро компенсировать перебои с поставками– предупредил аналитик компании Rystad Energy Матье Уттинг.

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Он добавил, что импорт сжиженного газа в Европу упал на 30% по сравнению с прошлым годом, и одна только теплая погода не спасет рынок от рисков.

Генеральный директор норвежского гиганта Equinor также предупредил, что цены на газ могут снова резко подскочить, если холода повысят спрос на отопление.

Как цены бьют по промышленности и населению

Высокие оптовые цены уже вынуждают энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство удобрений, сокращать объемы производства.

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Для населения последствия будут ощутимы с некоторой задержкой, поскольку розничные контракты реагируют на изменения оптовых цен постепенно. Аналитики прогнозируют, что самый сильный удар по семейным бюджетам и счетам за коммунальные услуги придется на 2027 год.

Напомним, на фоне войны на Ближнем Востоке и сокращения запасов газа в Европе вновь заговорили о риске повторения энергетического кризиса 2022 года. Тогда сокращение поставок из России и необходимость срочно заполнять хранилища подтолкнули цены на газ до около 340 евро за мегаватт-час.