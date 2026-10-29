Європу накриває нова криза: газ здорожчав до рівня, якого не бачили з 2022 року

Як зросли ціни на газ у Європі

Базовий контракт на природний газ у Європі 28 жовтня ненадовго сягнув 100 євро за мегават-годину, наблизившись до кризових показників 2022 року, пише Reuters.

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Прогнози

Головною причиною такого стрибка стали перебої з постачанням скрапленого газу через транспортні маршрути Близького Сходу на тлі війни проти Ірану. Нині ціни приблизно утричі вищі, ніж до початку цього конфлікту, як свідчать дані біржі Intercontinental Exchange.

Високі оптові ціни на газ поступово відображаються і у рахунках за електроенергію для населення й підприємств:

Ф'ючерси на базове навантаження електроенергії в Німеччині з постачанням наступного року зросли на 1,7% – до 159,30 євро за мегават-годину. Це найвищий рівень із червня 2023 року.

У Франції ціна піднялася до 122,50 євро за мегават-годину, наблизившись до максимуму за два роки.

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Які запаси газу у Європі

Водночас Європа увійшла в опалювальний сезон із газовими сховищами, які заповнені лише на 75%. А в Німеччині цей показник становить взагалі близько 60%.

З наближенням зими Європа має менший, ніж необхідно, запас газу у сховищах і менше можливостей швидко компенсувати перебої з постачанням– попередив аналітик компанії Rystad Energy Матьє Уттінг.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він додав, що імпорт скрапленого газу до Європи впав на 30% порівняно з минулим роком, і сама лише тепла погода не врятує ринок від ризиків.

Генеральний директор норвезького гіганта Equinor також попередив, що ціни на газ можуть знову різко підскочити, якщо холоди підвищать попит на опалення.

Як ціни б'ють по промисловості та населенню

Високі оптові ціни вже змушують енергоємні галузі, такі як хімічна промисловість та виробництво добрив, скорочувати обсяги виробництва.

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Для населення наслідки будуть відчутними з певною затримкою, оскільки роздрібні контракти реагують на оптові зміни поступово. Аналітики прогнозують, що найбільший удар по сімейних бюджетах та платіжках за комуналку припаде на 2027 рік.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході та скорочення запасів газу в Європі знову заговорили про ризик повторення енергетичної кризи 2022 року. Тоді скорочення постачань з Росії і необхідність терміново заповнювати сховища підштовхнули ціни на газ до близько 340 євро за мегават-годину.