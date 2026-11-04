Експорт газу: Молдова планує викупити в України до 50 мільйонів кубів

Скільки палива планують викупити сусіди

Республіка Молдова розглядає можливість придбати в українських постачальників від 10 до 50 мільйонів кубометрів природного газу. Державна компанія Energocom вже веде відповідні комерційні переговори, розраховуючи отримати ціну, яка буде нижчою за ринкову, про що пише Albasat.md.

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За словами міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту, потенційний обсяг закупівлі напряму залежатиме від доступності ресурсу та погодженої формули ціни. Посадовець наголосив, що перемовини ведуться як з державними операторами, так і з приватними фірмами в Україні.

Усі на енергетичному ринку працюють за біржовими індикаторами. Потенційно ми могли б взяти від 10 до 50 мільйонів кубометрів, адже нам не потрібні надто великі обсяги на одну зиму– Дорін Жунгієту, міністр енергетики Молдови.

Яку вигоду шукає молдовська влада

Деталі ціноутворення наразі тримають у таємниці через незавершені комерційні дискусії. Проте головна мета таких маневрів очевидна – спроба знизити фінансове навантаження на власне населення, адже з 1 жовтня тарифи для молдовських споживачів різко підскочили майже на 29%.

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Жунгієту відверто визнав, що країна намагається отримати ресурс дешевше за європейські котирування. "Якби нам не було вигідно брати газ з України, ми б навіть не докладали цих зусиль", – пояснив очільник відомства.

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Що відомо про передісторію газових торгів

Нагадаємо, що Україна тримала жорстку заборону на експорт блакитного палива з початку повномасштабного вторгнення, але у жовтні 2026 року уряд тимчасово пом'якшив обмеження. Приватним видобувачам дозволили продавати за кордон частину ресурсу, однак це вікно можливостей закриється вже 30 листопада.

Саме тому Кишинів намагається максимально пришвидшити процес. Минулого тижня Молдова вже протестувала цей механізм, успішно придбавши перші 2 мільйони кубометрів газу в українських приватних постачальників за ціною, нижчою за європейську.