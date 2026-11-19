В ходе беседы с журналистами NBC News Дональд Трамп подтвердил свою позицию относительно переговорного процесса.

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Что сказал Трамп журналистам?

Президент США подчеркнул, что любые окончательные договоренности требуют непосредственного участия украинской стороны.

Этому заявлению предшествовал разговор с президентом Зеленским, который утверждал, что его не было в комнате во время предыдущей встречи. По этой причине, по его словам, решение не должно было приниматься.

Президент Трамп, собственно, согласился с Зеленским в этом вопросе. Он поддержал позицию о невозможности достижения договоренностей за спиной Киева.

"Я бы не принимал никаких окончательных решений по поводу войны в Украине без Зеленского– отметил Трамп.

Напомним, что в четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин провели трехстороннюю встречу в Китае.

Ранее в этот день Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным.