Зустріч Трампа, Сі та Путіна у Китаї / Скриншот з відео
В четверг, 19 ноября, лидеры США, Китая и России проводят трехстороннюю встречу. Она проходит на фоне саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Об этом пишут российские и американские СМИ
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В Китае встречаются три лидера
Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин начали трехстороннюю встречу в Китае.
Трехсторонние переговоры в Китае: смотрите видео
Ранее отмечалось, что стороны могут обсудить ядерную безопасность, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Перед началом встречи сообщалось, что российский диктатор прибыл в резиденцию "Цилинь Шаньчжуан", где и должны пройти переговоры трех лидеров.
Кортеж Путина прибыл к месту проведения трехсторонних переговоров: смотрите видео
Напомним, саммит проходит в рамках встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Сначала в этот день Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. Американский президент заявил о многолетних "прекрасных" отношениях с российским диктатором, а также назвал его своим другом.
Впоследствии лидер США заявил, что вместе с китайским президентом стремится добиться завершения войны в Украине. Хотя и заверил, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.
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