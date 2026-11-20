Об этом российский диктатор рассказал в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель", посвященного 80-летию патриарха Кирилла.

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Что именно сказал российский диктатор?

Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите– заявил Путин.

Параллельно он озвучил собственное оправдание ударов по городам и инфраструктуре, обвинив украинскую сторону в разрушениях. По его версии, развал внутри страны вызван деятельностью властей, а не действиями российской армии.

Диктатор также высказался по поводу западных стран, поддерживающих Украину во время войны. Он утверждает, что иностранные государства помогают украинцам исключительно в своих собственных интересах, чтобы подчинить их своей воле и ослабить потенциал России.