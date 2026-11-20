По словам политолога, спецоперация СБУ укрепила позиции Украины на предстоящих мирных переговорах. Курпас подчеркнул, что Путин постоянно пытается убедить мир в том, будто Россия может диктовать свои условия с позиции силы. Между тем удар СБУ по Крымскому мосту показал: Кремль не может чувствовать себя в безопасности даже в собственном тылу, не говоря уже об оккупированных территориях Украины.

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Путин постоянно пытается убедить мир, что Россия побеждает и может диктовать условия завершения войны. Но благодаря СБУ на встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином ему пришлось объяснять старшим товарищам, как так получилось, что Украина основательно разгромила Крымский мост – объект, который Россия годами рекламировала как неуязвимый– заявил Курпас.

Подробности от политолога

Эксперт обратил внимание, что Путин пытается закрепить за Россией статус влиятельного игрока. Он хочет использовать международные контакты, чтобы добиться того, чтобы война завершилась на условиях, выгодных для страны-оккупанта. Между тем спецоперации СБУ блестяще разрушают иллюзии относительно военной мощи России, а также демонстрируют ее реальные уязвимости.

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Политолог пояснил, что поражение Крымского моста имеет одновременно два значения:

военное;

непосредственно политическое.

Нанося удары, Украина показывает, что не намерена просто наблюдать, как мир договаривается о ее будущем. В этих условиях Курпас назвал спецоперации СБУ одним из главных инструментов стратегического давления на Россию.

"Служба не только разоблачает агентуру, противодействует диверсиям и защищает украинский тыл, но и системно ослабляет военный и экономический потенциал противника. Чем больше разноплановых потерь несет Россия, тем меньше у нее оснований рассчитывать на переговоры с позиции силы", – добавил эксперт.

Он напомнил, что речь идет уже о четвертом поражении Крымского моста. Также СБУ удается наносить мощные удары по военным объектам страны-оккупанта. Исторической стала и спецоперация "Паутина", в ходе которой удалось поразить более 40 самолетов российской стратегической авиации.

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Подводя итоги, Курпас подчеркнул: СБУ не просто реагирует на действия России, но и создает для нее реальные угрозы. Каждое успешное поражение заставляет страну-оккупанта тратить дополнительные ресурсы. В частности, пересматривая систему защиты и меняя логистику. Кроме того, России трудно рассказывать сильнейшим государствам мира о своей мнимой мощи, когда часть "скрепного" моста находится на морском дне.