Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал собрал всю необходимую информацию.
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Что известно о российской атаке?
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Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту
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