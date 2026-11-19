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Хронологія подій
Чернігівщина: група ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини.
Реактивний БпЛА курсом на Одесу з півночі.
Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.
КАБи на Донеччину.
Балістична ракета на Одещині.
Балістична ракета на Миколаївщині.
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
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