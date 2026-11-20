Россия рассчитывала, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина станет началом нового раздела мира, в котором Кремль сможет закрепить свои притязания на Украину и Европу. Однако саммит продемонстрировал совершенно иную картину: Путин не стал равноправным участником переговоров, а Китай продолжает действовать исключительно в собственных интересах.

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Пекин не спешит спасать Москву, зарабатывает на войне и одновременно наращивает собственное влияние. Почему Си Цзиньпину выгодно ослабление России, как он использовал встречу с Трампом и может ли Китай стать еще одной угрозой для Кремля – для 24 Канала разобрал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Крах иллюзий о новом делении мира

Российская пропаганда долго готовила внутреннюю аудиторию к трехстороннему саммиту в Шэньчжэне с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, позиционируя его как своеобразную "Ялту 2.0".

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Кремль надеялся, что лидеры соберутся и разделят мир на сферы влияния, где Украина и Европа будут официально признаны зоной интересов Москвы. Однако реальность оказалась кардинально иной.

Как отмечает Иван Ус, исторические параллели с Ялтинской конференцией 1945 года совершенно неуместны. Тогда за столом переговоров сидели страны-победительницы, чьи войска стояли под Берлином. А сегодня российская армия уже пятый год ведет изнурительную войну и не может захватить даже Малую Токмачку.

Выдвигать геополитические ультиматумы с такой позиции – абсурд, который прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Пекине. Попытки Путина апеллировать к прошлым договоренностям также потерпели крах.

Его заявления о якобы достигнутых компромиссах в Анкоридже, от которых отказались европейцы, были быстро опровергнуты. Госсекретарь США Марко Рубио четко подчеркнул: никаких договоренностей там не было – стороны просто обменялись мнениями.

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Столь же нелепо звучат требования России вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года, ведь именно тогдашний президент России Борис Ельцин подписал документ, в котором Москва обязывалась уважать внешнеполитический выбор европейских стран, включая их право на вступление в Альянс.

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Протокольные пощечины: как Пекин указал Путину на его место

Китайское руководство сделало все возможное, чтобы продемонстрировать: никакой "большой тройки" не существует. Формат встречи напоминал скорее "два плюс один", где Россия выступала в роли приглашенного гостя, а не равноправного партнера.

Это подтверждается рядом показательных протокольных деталей, которые на Востоке имеют огромное значение.

Дональда Трампа у трапа самолета лично встречал Си Цзиньпин – беспрецедентный шаг для китайской дипломатии (в последний раз подобный уровень уважения демонстрировал Мао Цзэдун по отношению к Никите Хрущеву в 1960 году).

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Зато появление Путина сопровождалось мелодией из балета "Лебединое озеро", что само по себе стало поводом для иронии среди обозревателей.

На традиционной совместной фотографии не было кадра, где бы стояли только Трамп, Си и Путин. Место рядом с китайским лидером заняла его жена, оттеснив российского диктатора.

Трамп и Си Цзиньпин сидели за одним столом, тогда как Путина усадили за соседний. Советник российского президента Юрий Ушаков был вынужден оправдываться перед прессой, что лидерам "не удалось поговорить" именно из-за такой рассадки.

Интересно, что накануне саммита бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему само участие Путина во встрече еще не означает равноправия России с Вашингтоном и Пекином. По его оценке, американский и китайский лидеры могут использовать участие российского диктатора для реализации собственных интересов.

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Прагматика Пекина: почему Китаю выгодна война

Несмотря на публичные заявления о мире и призывы к ядерному разоружению, Китай руководствуется исключительно собственными прагматическими интересами. Пекин не заинтересован в быстрой победе России.

Наоборот, затянувшаяся война устраивает китайское руководство при любом сценарии. Если Россия побеждает – это воспринимается как поражение Запада, что укрепляет глобальные позиции Китая.

Если же Россия потерпит поражение и критически ослабнет – перед Пекином откроются перспективы возвращения территорий, утраченных еще во времена Опиумных войн более века назад (например, Тувы). Недаром в информационном пространстве периодически появляются упоминания о формировании Китаем "сибирских дивизий".

Экономическое измерение этой прагматики впечатляет еще больше. Только за первые девять месяцев текущего года Китай продал Украине беспилотников на сумму 973 миллиона долларов. Пекин игнорирует недовольство Москвы по поводу поставок дронов украинской армии, ведь для него это просто выгодный бизнес.

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Китай зарабатывает на России, но не видит никаких причин отказываться от миллиардных прибылей в Украине, параллельно создавая проблемы для самой России.

Кроме того, в октябре появлялись сообщения о китайской спутниковой активности над Украиной.

Напомним, во время массированной российской атаки над Львовом фиксировали китайские разведывательные SAR-спутники. В МИД подчеркивали, что Украина информирует Пекин и международных партнеров о такой деятельности.

Ядерное лицемерие и реформа ООН

Еще одним показательным аспектом саммита стала совместная декларация о мире, в которой вообще не упоминались ни Украина, ни Европа. Это был компромиссный, наспех написанный документ, поскольку стороны не смогли договориться по ключевым вопросам.

Трамп хотел обсуждать ядерное разоружение, Путин – признание Украины своей сферой влияния, а Си Цзиньпин – сохранение либерализации мировой торговли. Интересно, что в итоговом коммюнике появился тезис о необходимости реформирования ООН. Эта идея давно назрела в мире.

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Как отмечают лидеры Турции и Польши, ключевой проблемой является право вето постоянных членов Совбеза ООН и отсутствие механизмов ответственности за нарушение суверенитета других государств. Россия годами злоупотребляет этим правом, блокируя любые решения, осуждающие ее агрессию.

В то же время призывы Си Цзиньпина к полной ликвидации ядерного оружия выглядят откровенным лицемерием на фоне реальных действий Пекина.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, именно Китай демонстрирует самые высокие темпы наращивания ядерного потенциала, имея уже более 620 боеголовок с перспективой увеличения до тысячи к 2030 году. Пекин стремится ограничить ядерные арсеналы США и России, чтобы изменить стратегический баланс в свою пользу, оставаясь при этом вне каких-либо договоров о контроле над вооружениями.

Информационный удар: как использовать уязвимость Кремля

Нервная реакция Путина на успешные удары Украины по Крымскому мосту, после которых он заявил об отказе от любых переговоров о прекращении огня, свидетельствует о глубоком кризисе в Кремле. Российские власти не знают, как объяснить собственному населению и так называемым "Z-патриотам" свою беспомощность.

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В этом контексте эксперт предлагает нестандартный ход для украинской информационной политики. Учитывая ограничения на использование систем Starlink для военных операций, Украина могла бы осторожно выдвинуть в информационное пространство тезис о том, что успешный удар по Крымскому мосту стал возможен якобы благодаря использованию китайских спутниковых систем.

Даже если это не соответствует действительности, такая информационная операция способна посеять серьезную паранойю в российских элитах. Осознание того, что главный и едва ли не единственный мощный партнер Москвы может технологически помогать Украине уничтожать стратегические объекты России, стало бы сокрушительным ударом по всей системе внешнеполитических расчетов Путина. Это продемонстрировало бы россиянам абсолютную асимметричность их отношений с Пекином, где Россия выступает лишь инструментом, которым Китай пользуется по своему усмотрению.

Добавим, что 17 ноября СБУ и Силы обороны Украины провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой обрушилась автомобильная арка Крымского моста, а железнодорожная часть получила повреждения. Уже 18 ноября пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что удар создал серьезные проблемы для российской логистики. Кроме того, из-за затопленных конструкций переправы было заблокировано судоходство между Азовским и Черным морями.