Они, вероятно, собирают важные данные о ключевых стратегических объектах Украины. Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер украинского МИДа Георгий Тихий, передает 24 Канал.

Актуально Китайские спутники над Украиной во время ракетных ударов: как Китай помогает России разведданными из космоса

Как в МИД комментируют появление китайских спутников в украинском небе?

По словам Тихого, такого типа аппараты неоднократно замечали над территорией Украины. Их деятельность направлена на мониторинг за стратегически важными объектами в условиях российской агрессии.

Мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными объектами, например, подстанциями АЭС. Мы видели такое раньше, не сейчас, раньше. Поэтому, к сожалению, эта проблема не сегодня появилась,

– рассказал представитель МИД.

Георгий Тихий утверждает, что Украина информирует не только Пекин о деятельности этих спутников, но и своих международных партнеров. Он подчеркнул, что такие инциденты свидетельствуют о глобальном характере войны, развязанной Россией.

Так, Кремль привлекает к противостоянию не только Иран и Северную Корею, но и другие государства.

Тихий отметил, что влияние российской вооруженной агрессии не ограничивается европейской безопасностью. Зато оно распространяется и на Юго-Восточную Азию, Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Эта война значительно шире только Украины. В таком ключе мы доносим это партнерам,

– резюмировал спикер

Партнерство Москвы и Пекина в противостоянии Западу: что известно?