Пекин помогает России после того, как ее планы быстрого захвата Украины провалились. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший специальный советник генерала, командующего армией США в Европе Марк Войджер, отметив, что Китай таким образом отвлекает внимание от своих истинных намерений.

Зачем Китаю спутники над Львовом?

Бывший специальный советник генерала вспомнил, что еще в начале 2022 года Владимир Путин поехал в Пекин к представителю Си Цзиньпина на открытие Олимпиады. Вероятно, он также прибыл, чтобы известить о намерении полномасштабного вторжения.

"Наверное, Путин сказал Си, что не за что беспокоиться, что украинские военные будут сдаваться, украинская власть рухнет, а Киев Россия возьмет за 3 дня. То есть все эти смешные нереалистичные ожидания", – отметил он.

Китай ожидал, что Москва придерживается этого плана. Однако этого не произошло, и китайская стратегия могла измениться – Пекин увидел, что России нужна помощь. Это экономическая, финансовая, военная, технологическая поддержка и разведка.

Вполне возможно, что 3 китайских разведывательных спутника пролетали над Львовом. Долгосрочная стратегия Китая заключается в том, чтобы как можно дольше поддерживать Россию. В китайском восприятии это отвлекает внимание Запада от Тихоокеанского региона. Поскольку Запад предоставляет Украине ресурсы и оружие, он не перебросит это в Азию, если Китай нападет на Тайвань,

– подчеркнул он.

Войджер добавил, что китайские власти настроены агрессивно. Си Цзиньпин верит в объединение Китая силой, поэтому ему важен Тайвань. Возможно, Китай пойдет на этот шаг в следующем году или в 2027 году.

