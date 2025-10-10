Пекін допомагає Росії після того, як її плани швидкого захоплення України провалились. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній спеціальний радник генерала, командувача армією США в Європі Марк Войджер, зазначивши, що Китай в такий спосіб відвертає увагу від своїх справжніх намірів.

Навіщо Китаю супутники над Львовом?

Колишній спеціальний радник генерала пригадав, що ще на початку 2022 року Володимир Путін поїхав в Пекін до представника Сі Цзіньпіна на відкриття Олімпіади. Ймовірно, він також прибув, щоб сповістити про намір повномасштабного вторгнення.

"Напевно, Путін сказав Сі, що немає за що турбуватись, що українські військові будуть здаватись, українська влада рухне, а Київ Росія візьме за 3 дні. Тобто усі ці смішні нереалістичні очікування", – зазначив він.

Китай очікував, що Москва дотримається цього плану. Однак цього не сталось, і китайська стратегія могла змінитись – Пекін побачив, що Росії потрібна допомога. Це економічна, фінансова, військова, технологічна підтримка і розвідка.

Цілком можливо, що 3 китайські розвідувальні супутники пролітали над Львовом. Довгострокова стратегія Китаю полягає в тому, щоб якомога довше підтримувати Росію. В китайському сприйнятті це відвертає увагу Заходу від Тихоокеанського регіону. Оскільки Захід надає Україні ресурси та зброю, він не перекине це в Азію, якщо Китай нападе на Тайвань,

Войджер додав, що китайська влада настроєна агресивно. Сі Цзіньпін вірить в об'єднання Китаю силою, тому йому важливий Тайвань. Можливо, Китай піде на цей крок наступного року або у 2027 році.

Не лише розвідка: як ще Китай підтримує Росію