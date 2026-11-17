Как сообщили в Службе безопасности Украины, многоэтапная спецоперация готовилась около месяца и состояла из семи отдельных этапов. На первых этапах украинские подразделения последовательно выбивали вражескую противовоздушную оборону вокруг объекта, чтобы расчистить путь для последующих ударов.

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Часть атак спецслужба провела самостоятельно, после чего на завершающей стадии к уничтожению переправы подключились другие подразделения украинской армии.

Удар дронами и обрушение конструкции

Спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ нанесли удар по автомобильной полосе ракетами-дронами "Паляница". После взрывов пролет вместе с металлической аркой упал на дно Керченского пролива.

Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост – один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Упал не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ– отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что проведение подобных операций опровергает заявления врага о неуязвимости его логистики и приближает справедливый мир для страны.

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Вооружение украинского производства

Для нейтрализации вражеской обороны задействовали линейку техники отечественного производства. Среди использованных систем были аппараты "Довбуш", "Вендета", "Да Винчи", "Сичень", "Mich-2000", "Ruta", Ан-197, FP-1, а также тяжелые FP-5 "Фламинго" и крылатые ракеты Р-360 "Нептун".

Ударная комбинация средств позволила полностью разрушить металлическую арку с автомобильным полотном и нанести ущерб железнодорожным путям мостового перехода.

Предыдущие операции против незаконной переправы

Как уже сообщалось на нашем сайте, нынешняя атака стала четвертой успешной операцией украинской спецслужбы против этого инфраструктурного объекта. В октябре 2022 года на мосту взорвали грузовик с взрывчатым веществом, в июле 2023 года опоры были подвергнуты атаке беспилотных катеров Sea Baby, а в июне 2025 года бойцы заложили подводный заряд под опоры.

Напомним, ранее мы писали об ударах по Керченской переправе 16 ноября, после которых захватчики закрыли движение из-за значительного наклона несущих элементов арки.