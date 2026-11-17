Как сообщил Владимир Зеленский на своем официальном телеграм-канале, масштабная операция готовилась Службой безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ в течение нескольких недель.

Adv

популярные видео

Что известно об атаке на Крымский мост

Перед завершающим ударом украинские бойцы поэтапно обезвреживали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Для расчистки пути к переправе задействовали ряд отечественных разработок, в частности беспилотники "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и ракеты Р-360 "Нептун".

На решающем этапе операции "Паляницы" поразили автомобильную часть моста. Железнодорожное сообщение одновременно подвергалось атаке "Нептунами", а также "Рутой" и "Фламинго".

Кроме того, военные применили аппараты "Фламинго" для точного управляемого поражения объекта, во время которого канал связи работал стабильно до момента попадания.

Поражение Крымского моста: смотрите видео

Реклама

Владимир Зеленский отметил, что Украина предлагала шаги по деэскалации, однако Россия продолжила ежедневный террор, нанося удары по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и в Одесской области.

Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась– подчеркнул он.

Также президент выразил благодарность Службе безопасности Украины, Силам обороны, разведке, министру обороны Украины, Главнокомандующему ВСУ, Генштабу ВСУ и производителям оружия за проведение этой операции.

К слову, тем временем в России заявили, что удар по мосту – это "теракт", а также верят, что объект восстановят в еще лучшем виде.