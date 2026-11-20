Разрушение Крымского моста стало не только ударом по российской военной логистике, но и серьезным психологическим потрясением для сторонников войны. Военные корреспонденты, которые годами требовали жесткого ответа на любые атаки по стратегическим объектам, теперь все чаще говорят о бессилии Кремля, невозможности быстро восстановить переправу и уязвимости оккупированного Крыма.

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Однако отсутствие обещанной масштабной мести обнажило проблему, о которой российская пропаганда предпочитала молчать, – ограниченные возможности Москвы для дальнейшей эскалации.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки объяснил 24 Каналу, почему Россия не способна нанести мощный ответный удар в связи с разрушением Крымского моста, что на самом деле стоит за заявлениями Кремля о мирных переговорах и почему российские пропагандисты начинают сомневаться в победе. Также журналист рассказал, как повреждение моста повлияет на снабжение оккупированного Крыма, почему Дональд Трамп не станет спасителем России и к каким последствиям для Кремля может привести нынешняя война.

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Масштаб разрушений и конец иллюзий о скором ремонте

Масштабное разрушение Крымского моста, в частности падение автомобильной арки в воду, кардинально изменило настроения в российском информационном пространстве. Анализ сообщений так называемых "Z-военкоров и пропагандистов" демонстрирует беспрецедентный переход от агрессивных требований к отчаянию, апатии и осознанию собственной стратегической уязвимости.

В отличие от атак 2022 и 2023 годов, когда повреждения устранялись за несколько месяцев, нынешняя атака имела катастрофические последствия для логистики оккупантов. В воду упал арочный пролет длиной более 270 метров и весом свыше 5 тысяч тонн. Российские милитари-блогеры, в частности каналы, близкие к военной авиации, признают, что быстрое восстановление объекта невозможно.

Для установки новой арки необходимо сначала демонтировать старую под водой с помощью тяжелых плавучих кранов. В мирное время подобные работы занимают месяцы. В Керченском проливе эти работы придется проводить под постоянной угрозой повторных ударов украинских дронов, беспилотных катеров и новейших ракет.

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Z-сообщество констатирует, что об автомобильном мосте придется забыть до конца войны. Железнодорожная часть также остается крайне уязвимой и, по оценкам самих россиян, продержится лишь до следующей массированной атаки.

Крым превращается в "чемодан без ручки"

Уничтожение моста ставит под угрозу само удержание оккупированного полуострова. Российские пропагандисты с тревогой отмечают, что Крым, который 10 лет был главным предметом гордости Кремля, теперь превращается в обузу с большими проблемами в сфере энергетики и снабжения.

Паромная переправа максимально уязвима для телеуправляемых ракет, а морское сообщение затруднено действиями украинских сил. Соответственно, вся логистика оккупантов теперь критически зависит от так называемого сухопутного коридора (трассы "Новороссия"), который украинские войска планомерно превращают в "дорогу смерти", усиливая огневой контроль над этим маршрутом.

Реакция властей и крах мифа о "красных линиях"

Особое раздражение у сторонников войны вызвала реакция российского руководства. Вместо обещанного "судного дня" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ограничился заявлением, что мост "восстановят, и он станет еще лучше".

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, что пропагандисты сравнили с реакцией на обычное стихийное бедствие, а не на спланированную военную операцию противника.

В течение многих лет российская пропаганда создавала вокруг Крымского моста сакральный ореол, обещая сокрушительные ответные удары за любые попытки его атаковать. Однако после его фактического уничтожения никаких "красных линий" не осталось.

Истерика в Государственной Думе России, где депутаты призвали ликвидировать руководство Украины и уничтожить киевские переправы, воспринимается самими Z-блогерами как "грозное потрясение воздуха кулаками", после которого ничего не происходит.

Почему Россия не способна на "удар возмездия"

Майкл Наки объясняет отсутствие сильного ответа тем, что Россия уже использует весь свой конвенционный военный потенциал. Оккупационная армия ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, запуская все имеющиеся ракеты и дроны.

Попытки россиян атаковать мосты в Киеве баллистическими ракетами "Искандер" не принесли никакого военного результата, лишь создав пробки на дорогах, поскольку эти объекты практически не участвуют в военной логистике.

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У России нет ресурсов для эскалации, кроме применения ядерного оружия, что будет иметь обратный эффект и приведет к потере последних союзников.

Журналист также развенчивает миф о готовности Владимира Путина к мирным переговорам. Имитация переговорного процесса нужна Кремлю исключительно для того, чтобы снизить давление со стороны США и Запада.

Российская экономика находится на грани пропасти, армия несет колоссальные потери (более полумиллиона убитых), не демонстрируя стратегических успехов на фронте. Путин не выдерживает этого давления, поэтому пытается выиграть время.

От призывов к эскалации до признания поражения

Наиболее показательным изменением в риторике Z-каналов стало появление сомнений в окончательной победе России и разочарование в позиции Запада. Пропагандисты осознали, что Дональд Трамп не станет их спасителем, а США и Европа продолжают курс на нанесение России стратегического поражения.

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Если раньше пропагандисты обсуждали, как именно они победят, то теперь в их текстах появляются формулировки "если победим". Ультрапатриотические паблики признают, что российская ПВО не способна защитить стратегические объекты, поскольку все силы сосредоточены на защите Московского региона.

Они констатируют технологическое отставание от Украины в сфере беспилотников и средств связи.

Всего за сутки после обрушения моста настроения в Z-среде эволюционировали от истерических призывов "стереть Украину с лица земли" до полной апатии и призывов "выдохнуть и расслабиться".

Российское милитаристское общество начинает осознавать, что их мнение ничего не значит для Кремля, а война, которая должна была стать быстрой "спецоперацией", оборачивается для России стратегической катастрофой с непредсказуемыми последствиями.

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