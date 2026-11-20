Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Отключение на 21 ноября

Плановые обесточивания этих суток будут только в части областей Украины. Они коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей.

Для промышленности будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – почасовые отключения. Объем ограничений составит от 1,5 до 3 очередей.

Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев– объяснили в компании.

Там рекомендуют украинцам проверять актуальные графики отключений на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) отдельно для каждого региона.

Напомним, 20 ноября российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались электростанции, а также подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии. Поэтому атомные электростанции снизили мощности, а в ряде регионов действовали аварийные отключения света.