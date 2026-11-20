Почему АЭС снизили мощность

Под ударом оказались электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии, поэтому атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

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Возвращение к нормальному режиму работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей– отметил министр.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, утром энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям в Киеве и еще шести областях:

Львовской;

Закарпатской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Харьковской;

и Ивано-Франковской.

Позже в Укрэнерго уточнили, что по состоянию на 11:30 аварийные отключения продолжают действовать только в Полтавской и Харьковской областях.

Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет как только ситуация это позволит– пояснили энергетики.

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В то же время, по данным Укрэнерго, наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Одессе и прилегающих районах, где в результате российского удара произошло масштабное отключение электроэнергии.

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Также без электроэнергии остается часть потребителей в Киеве и десяти областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

и Черниговской.

Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Однако на части объектов ремонт пока невозможен из-за угрозы повторных ударов.

Россия также проводит атаки на энергообъекты, которые уже восстановили после предыдущих обстрелов, из-за чего некоторые сложные ремонты приходится начинать заново.

Несмотря на все трудности, ремонтные бригады и все задействованные службы работают круглосуточно и скоординированно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроэнергию потребителям– подчеркнули в Укрэнерго.

Важно! Помимо повреждений инфраструктуры, есть и пострадавшие энергетики. В Харьковской области в результате российской атаки ранения получили двое работников. Их доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

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Напомним, Россия продолжает целенаправленный энергетический террор против Украины, который усилила еще с начала осени. Только с сентября враг нанес более 1 000 прицельных ударов по отечественной энергетике, сосредоточив внимание на высоковольтных подстанциях.

В частности, 10 и 11 ноября оккупанты массированно атаковали более десятка крупных транзитных узлов в различных регионах, обеспечивающих передачу электроэнергии по всей стране. Тогда же серьезным повреждениям подверглась Трипольская ТЭС, а во многих областях, как и сейчас, пришлось экстренно вводить аварийные графики отключений света.